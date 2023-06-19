До газгольдера пара метров: масштабный пожар в 400 «квадратов» тушат в селе под Хабаровском

Пламя моментально охватило подсобки, стремительно расползалось по заготовленному дереву Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В селе Новотроицкое пламя уничтожило сотни квадратных метров частной территории пилорамы. Масштабный пожар тушат больше трех часов. Практически все строения выгорели дотла, ЧП едва не привело к более серьезным последствиям.

Масштабный пожар тушат больше трех часов Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

О пожаре на Восточной улице стало известно в 9:12 часов утра 19 июня. Здесь находятся подсобные помещения, в которых стоит оборудование для деревообработки. Столб дыма заметили очевидцы и позвонили в МЧС.

О пожаре на Восточной улице стало известно в 9:12 часов Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Прибывших на место пожарных ждал разрастающийся огонь. Пламя моментально охватило подсобки, стремительно расползалось по заготовленному дереву. Появилась угроза распространения огня на частный дом и, что страшнее - на газгольдер: до него оставались считанные метры.

Столб дыма заметили очевидцы Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Пожарные не позволили пламени перекинуться дальше, они отстояли дом и резервуар. Больше часа понадобилось сотрудникам МЧС, чтобы остановить распространение огня. В 10:55 утра открытое горение было полностью ликвидировано. До сих пор на месте идет разбор конструкций, проливка тлеющих углей и поиск скрытых очагов возгорания.

Прибывших на место пожарных ждал разрастающийся огонь Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- На месте работают 28 человек личного состава и семь единиц техники. Предварительная площадь возгорания составила 400 квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала, - рассказали «КП» - Хабаровск» в пресс-службе краевого главка МЧС России.

Появилась угроза распространения огня на частный дом и, что страшнее - на газгольдер Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

О причинах масштабного пожара говорить пока рано. Во всяком случае, до полной ликвидации возгорания. Выяснять обстоятельства ЧП будут специалисты МЧС, и если вскроется криминальная составляющая - подключатся правоохранительные органы.

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