Сдать и выдохнуть: последний перед взрослой жизнью ЕГЭ пишут выпускники Хабаровска

Последний ЕГЭ в 2023 году. Фото: Пресс-служба министерства образования и науки Хабаровского края.

23 июня в Хабаровске пройдет долгожданный выпускной для старшеклассников, которые распрощаются со школой и отправятся строить свое будущее. Несмотря на то, что самое настоящее лето уже вступило в свои права с жаркими днями и короткими ночами, некоторым выпускникам остается сделать последний шаг, который может определить их дальнейшую судьбу - ЕГЭ по информатике и информационно-коммуникационным технологиям.

Первый день последнего испытания состоялся 19 июня 2023 года, но одного дня в ситуации с информатикой недостаточно. Дело в том, что с 2021 года экзамен проводится исключительно с использованием компьютеров, что требует от пунктов приема экзамена максимального оснащения рабочих мест необходимой техникой. Поэтому в первый день экзамена свои знания продемонстрируют 694 выпускника по всему Хабаровскому краю, а 20 июня пора ЕГЭ официально завершится еще для 498 человек.

Всего в крае в этом году решились сдать экзамен по информатике 1192 человека.

- С 2019 года доля выбравших информатику выросла на 8,5 процента - тренд, который заметен по всей стране. Это свидетельствует о том, что выпускники все чаще связывают свое будущее с инженерными специальностями и цифровыми сферами деятельности. Как раз эти направления сейчас представляют большую важность для Хабаровского края, - рассказала «КП» - Хабаровск» Екатерина Кошейникова, начальник отдела оценки качества подготовки обучающихся министерства образования и науки Хабаровского края.

Самый крупный ППЭ 19 июня принял 176 человек. Фото: Пресс-служба министерства образования и науки Хабаровского края.

В общей сложности на территории края действуют 39 пунктов проведения экзамена. Самый крупный - хабаровский лицей «Звездный» - 19 июня принял 176 ребят, расположившихся в 14 аудиториях. Начало экзамена было запланировано на 10 часов утра, а уже в девять часов школьников начали запускать в подготовленные аудитории. Кто-то приезжал к пункту назначения еще раньше, чтобы собраться с мыслями и отпустить все волнения. А кто-то давно отпустил ситуацию и ждал неизбежного.

- Честно, уже хочется просто скорее сдать последний экзамен и выдохнуть, - поделился выпускник Александр. - Набрать минимальный балл не должно быть сложно, но трудности могут вызвать последние задания. Все будет зависеть от варианта.

Пронести в аудиторию что-то запрещенное - невыполнимая задача. Фото: Пресс-служба министерства образования и науки Хабаровского края.

Александр пока не думает связывать свою жизнь с IT-сферой и планирует податься в изучение прикладной экономики. Однако информатика определенно даст выпускнику больше вариантов для поступления. Нынешняя востребованность края и страны в IT-специалистах, конечно, привлекает вчерашних школьников, но совсем немногие пока загадывают наперед.

- Выпускники Хабаровского края конкурентноспособны и поступают в лучшие вузы страны. У детей свои мечты, и пусть многие мечтают уехать, но есть те, кто остается, причем среди этих ребят есть даже набравшие 100 баллов. У каждого свой выбор, но если мы создадим здесь рабочие места для ребят, то они с удовольствием вернутся работать на благо края, - отметила Екатерина Кошейникова.

Рабочее место экзаменуемого. Фото: Пресс-служба министерства образования и науки Хабаровского края.

Некоторые же, наоборот, пока что уверены, что не хотят получать образование в сфере информационно-коммуникационных технологий, однако, возможно, по настоянию старших все равно решают проверить свои силы.

- Я, на самом деле, не знаком со структурой экзамена, но самостоятельно я много занимался программированием и в этом плане чувствую уверенность в своих силах. Однако могу не знать каких-то нюансов, - рассказал выпускник Андрей.

На выполнение заданий было отведено почти четыре часа. Фото: Пресс-служба министерства образования и науки Хабаровского края.

А структура такова: в 9:55 ребятам провели инструктаж, после чего они, запустив компьютеры, приступили к работе. Но чтобы попасть в свои аудитории, пришлось преодолеть металлодетектор и на время попрощаться с мобильными телефонами. Выпускникам предстояло справиться с 27 заданиями, которые охватывают основные темы курса информатики: программирование, логику, алгоритмизацию, работу с информационными моделями и кодирование. У участников на выполнение всех заданий есть 3 часа 55 минут, а экзаменуемым с ограниченными возможностями здоровья предоставляется дополнительное время в количестве полутора часов. Уникальность экзамена по информатике в том, что выполнение заданий проверяется полностью автоматически, без участия человека.

Заполнение документов требует точности. Фото: Пресс-служба министерства образования и науки Хабаровского края.

Далее старшеклассникам действительно можно на время забыть о постоянных экзаменах и отметить свой выпускной. А узнать результаты ЕГЭ по информатике ребята смогут только после официального прощания со школой. Итоги для тех, кто сдавал экзамен 19 июня, появятся не позднее 4 июля, а для тех, кто сдавал 20 июня - не позднее 5 июля.