Курс на Восток: Хабаровск выстраивает более тесные связи с Китаем

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук подписал протокол о расширении сотрудничества с Харбином Фото: Администрация Хабаровска

Градоначальник хоть и недолго, но продуктивно провел время в рабочей поездке в китайском Харбине. Это время было насыщено важными деловыми событиями, которые в будущем могут послужить укреплению отношений, торговых и туристических связей, а также привлечь дополнительные инвестиции в экономику краевой столицы.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук совместно с китайскими партнерами подписал протокол намерений о расширении сотрудничества между городами-побратимами - Хабаровском и Харбином. Это произошло в честь 30-летия побратимских связей, которые были установлены 15 июня 1993 года.

- Хабаровск и Хабаровский край являются важными игроками в деле установления международных связей России, особенно сейчас, когда политика нашего государства совершила разворот на Восток. Как и всегда, Хабаровск, Хабаровский край - столица Дальнего Востока России - определяет эту дружбу с Востоком, - подчеркнул Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Глава краевой столицы прекрасно понимает, что сегодня у Хабаровска есть все шансы стать плацдармом по выстраиванию отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Сегодня и китайская сторона заинтересована в плодотворном сотрудничестве. Если раньше Хабаровский край только закупал продукцию у КНР, то сейчас региону есть что предложить со своей стороны, начиная от строительных материалов, заканчивая техникой.

Сразу пять компаний из Хабаровска представили на Харбинской ярмарке свою продукцию и услуги. Это «Балтимор-Амур», «ДомДВ», завод производства малых архитектурных форм «Твой город», «Текстиль ДВ» и «Таежная пасека».

Напомним, Харбинская ярмарка - это одно из крупнейших событий в Азиатско-Тихоокеанском регионе. На базе данной платформы представители бизнеса и власти делятся информацией, развивают сотрудничество в области науки, техники, культуры и туризма.