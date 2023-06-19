Ежегодно природные пожары уничтожают тысячи гектаров леса Фото: Иван МАКЕЕВ

Вот уже несколько дней кряду Колыма задыхается дымом от лесных пожаров. В области беспощадно гибнет лес, огонь охватывает целые гектары, и оперативное тушение практически не дает результатов, пламя вспыхивает снова и снова. За прошлый день погорело несколько гектаров площади, и все это рядом с городом Магаданом. Пожарные службы практически беспрерывно на работе, борются с огнем и пытаются спасти природу.

Накануне в области было зафиксировано сразу четыре новых возгорания, хотя до этого один пожар уже был потушен. Лес горит в заповедной зоне, причина возгораний - сухие грозы.

- В борьбе с огнем задействовано 120 человек. Это специалисты региональной авиалесоохраны, МЧС, ПСЦ, спасатели, сотрудники приморской базы авиалесоохраны. Также ожидаем прибытия парашютно-десантной пожарной службы Еврейской автономной области, - говорит губернатор Сергей Носов.

На борьбу с пожарами брошены большие силы, местность патрулируют вертолеты авиации Колымы и самолеты золотодобывающей компании. Кроме того, ситуацию отслеживают с помощью беспилотников и вездеходов.

В минувшее воскресенье сильные пожары были на сопке у Каменного венца, в районе мыса «Замок». Пока огонь удалось потушить, но на всякий случай рядом работают два катера.

Как рассказали «КП» - Хабаровск» в ГУ МЧС России по Магаданской области, прямо сейчас на Колыме бушует пять пожаров. Особенно пристально следят за ситуацией в заповеднике «Магаданском», здесь огонь охватил уже 380 гектаров.

На месте работает вертолет Ми-8, а в ближайшее время на подмогу приедут федералы. Сейчас огонь тушат больше ста человек.

Ситуация с лесными пожарами обостряется в регионах Дальнего Востока каждый год. Чаще всего огонь начинает бушевать из-за возгораний сухой растительности весной, а летом - из-за сухих гроз. Неспокойная обстановка с лесными пожарами в Югре, здесь за вчерашний день было зарегистрировано восемь возгораний общей площадью почти 530 гектаров.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Пожары в Югре: последние новости на 19 июня 2023 года

Мы собрали последние новости о пожарах в Югре на 19 июня 2023 года(подробнее)