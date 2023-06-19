Хаос, крики и огонь: пожар охватил 14-этажный дом на Ворошилова в Хабаровске

Хозяина квартиры забрали в больницу с отравлением продуктами горения Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Жильцы 14-этажного дома №31 на улице Ворошилова в Хабаровске и предположить не могли, что день у них будет слишком уж насыщенным. Примерно в три часа дня многие почувствовали запах дыма, заподозрили неладное и поспешили покинуть жилища. Как оказалось - не зря, в доме произошел неслабый пожар. Тогда-то среди людей начались волнения, кто-то переживал за ценные вещи, документы, а кто-то боялся, что внутри могли остаться люди.

Думать долго времени не было, на место вызвали пожарных. Спасатели выехали по повышенному рангу и уже через несколько минут были на месте. Тут же сформировали звено и отправились на разведку внутрь.

- На месте установлено, что в квартире на последнем этаже здания горят домашние вещи на балконе. Пожарные расчеты немедленно приступили к разведке задымленных квартир и подъезда и тушению пожара, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Стало ясно, что в квартирах наверняка еще остались где-то люди, звенья начали прочесывать помещения и в итоге с помощью спецсредств вывели по лестнице семь человек, среди них было двое детей.

Если бы люди остались внутри квартир, то могли задохнуться, отравиться угарным газом или того хуже - при распространении огня сгореть. Сами из дома выбежали еще до приезда пожарных 52 жильца, из них 10 - дети.

- Быстрые и слаженные действия расчетов позволили в 15:52 локализовать пламя на площади 20 квадратных метров. В 15:55 ликвидировано открытое горение.

Больше остальных пострадал сам хозяин квартиры, в которой горели вещи. Мужчина надышался дымом и получил отравление продуктами горения. Его вынесли спасатели и передали медикам. На скорой помощи он был госпитализирован.

Сейчас на месте ЧП все еще идет проливка, это делается для того, чтобы избежать новых возгораний, если вдруг что-то останется тлеть. К счастью, в этом происшествии никто не погиб, а причину, почему загорелась квартира, будут еще выяснять.

Это не первый техногенный пожар в Хабаровском крае за сегодня. Крупное возгорание произошло утром в Новотроицком, здесь огонь охватил порядка 400 квадратных метров пилорамы.

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