Неожиданная концовка: киносеанс закончился эвакуацией детей в Хабаровске

Из-за неудачной шутки всех посетителей вывели из помещения Фото: Олег ЗОЛОТО

В Хабаровске 19 июня у кинотеатра «Дружба» было шумно и многолюдно. На улице стояло около 150 человек, по большей части - дети. В толпе проскакивали возмущения и негодования, а кто-то был даже немного напуган. Все потому, что детей вывели из здания, так как внутри был замечен странный предмет, который мог представлять опасность.

Инфоповод подхватили городские паблики, тут же повсюду стали разлетаться сообщения, что в кинотеатре нашли гранату, а принес ее якобы кто-то из детей. Правоохранительные органы подтвердили информацию о том, что вызов на пульт поступал, а на место ездили спецы, однако в результате «странный» предмет оказался простой игрушкой.

- Вызов поступил в полицию о том, что в кинотеатре «Дружба» находится предмет, который может представлять опасность. На место незамедлительно отправились сотрудники полиции. На месте они уже установили, что это просто игрушка, - рассказала редакции «КП» - Хабаровск» Ирина Щеголева, начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Хабаровскому краю.

Как там оказалась странная игрушка, будет устанавливаться позже. Но совершенно точно этот предмет никакой опасности не представляет. В полиции подчеркнули, что игрушка - не муляж гранаты, как утверждают городские паблики.

- В данном случае предмет никакой опасности не представлял, но сотрудники полиции обращаются к гражданам и просят быть внимательными. Если кто-то замечает подозрительный предмет, который, по их мнению, может представлять опасность для окружающих, то здесь, безусловно, нужно сразу сообщать в органы внутренних дел.

Буквально месяц тому назад в Хабаровске мужчина перепугал жителей Южного микрорайона. Он сидел на тротуаре, а в руках держал какой-то предмет, отдаленно напоминающий гранату. Прохожие сняли его на видео и разместили ролики в Сети с припиской, что мужчина, дескать, с гранатой сидит. На сообщения отреагировала полиция и задержала гражданина. Оказалось, что в руке у него был самый обычный элемент для страйкбола.

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