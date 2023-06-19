Везли в неизвестном направлении: гусь из парка стал жертвой похищения в Комсомольске-на-Амуре

Гуся вернули в парк, где его ждали наседки Фото: Telegram/komsagram

Курьезное похищение, которое вряд ли попадет в криминальные сводки, произошло в Силинском парке в Комсомольске-на-Амуре. Жертвой стал гусь, который живет на территории парка уже три года.

Мотивы злоумышленника до конца были не ясны. Обнаружить пропажу удалось только утром во время обхода вольеров. Владелец парка обратился ко всем неравнодушным, кто мог обладать какой-либо информацией, объяснив это тем, что данный гусь находится в паре с двумя гусынями, которые сейчас высиживают яйца.

Пользователи социальных сетей оперативно отреагировали:

- Надеюсь, гусь был вкусным, - прокомментировала Марина, жительница Комсомольска-на-Амуре.

В ту же ночь неравнодушные жители города сообщили о передвижении неизвестного мужчины, у которого под покрывалом на мопеде была большая птица, похожая на гуся. Планы похитителя на птицу так и не были раскрыты. Не исключено, что он хотел покатать гуся с ветерком.

Злоумышленник увез гуся на мопеде Фото: Telegram/komsagram

Однако позднее выяснилось, что ситуация оказалась куда более «романтичной».

- Нашелся один герой, который украл гуся, чтобы впечатлить свою возлюбленную. Но девушка оказалась порядочной. Из социальных сетей она узнала, что птицу похитили из Силинского парка и решила вернуть его через местных журналистов. Гусь уже на месте, со своим семейством, - рассказал «КП» - Хабаровск» Рустам Абдулин, директор Силинского парка.

Удивительно, что поступок мужчины останется безнаказанным, потому что соответствующего обращения в правоохранительные органы не поступало.

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