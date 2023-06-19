Плещется в бассейне и кушает арбузы: в хабаровском зоосаде опровергли слухи о плохом состоянии белого медведя Алмаза

Белому медведю заблаговременно наполнили бассейн Фото: Зоосад Приамурский им. В.П. Сысоева

От хабаровской жары ищут спасение не только люди, но и животные, особенно те, кто не привык жить в нашем умеренном муссонном климате. Белый медведь Алмаз из зоосада «Приамурский» испытывает на себе влияние высоких температур и охлаждается всеми доступными способами. Арктический зверь много времени проводит в воде, веселится и заигрывает с посетителями. Намеков на то, что Алмазу плохо, по словам представителя учреждения, нет.

Зверь активно плавает, ныряет, играет с мячами Фото: Зоосад Приамурский им. В.П. Сысоева

Жизнь в жару

Температуры воздуха в Хабаровске неумолимо подбираются к +30 градусам, и Алмаз ощущает это, как никто другой. Поэтому белому медведю заблаговременно наполнили бассейн, и сейчас это его излюбленное место. Зверь активно плавает, ныряет, играет с мячами. Когда надоест или устанет - уходит в тенек. А прохладу в вольере создают кондиционеры, их в берлоге два.

- Алмазу и другим нашим животным сократили рацион, чтобы лучше переносить жару. Белому медведю стараемся давать охлажденное мясо и подмороженные фрукты: очень любит арбузы и дыни - для него это счастье. Чувствует он себя хорошо: бодр, здоров, аппетит в порядке, - рассказала «КП» - Хабаровск» Елена Журавлева, специалист по связям с общественностью зоосада «Приамурский» имени Сысоева.

Белому медведю стараются давать охлажденное мясо и замороженные фрукты Фото: Зоосад Приамурский им. В.П. Сысоева

Слухи о проблемах со здоровьем

Накануне некоторые посетители зоосада забили тревогу: якобы Алмаз изможден и болен. Он еле передвигается, бессмысленно копается в земле и вообще у него повреждена лапа, а по спине бьет дверь. Так как белый медведь принадлежит Московскому зоопарку, его курируют столичные специалисты. Они приехали в Хабаровск для профилактического осмотра.

- Никаких травм, никаких дверей не было. Алмаза мы бережем как зеницу ока, у нас за него колоссальная ответственность. Московские врачи не выявили у белого медведя никаких патологий, он полностью здоров. Постепенно ремонтируем его вольер, поскольку зоосад живет за счет благотворительности и мы не можем сделать все разом, - добавила Елена Журавлева.

Накануне некоторые посетители зоосада забили тревогу по поводу состояния белого медведя Фото: Зоосад Приамурский им. В.П. Сысоева

Молод и игрив

Алмазу три года и по-медвежьим меркам он еще маленький. Половозрелости эти звери достигают к пяти годам. Поэтому хабаровский белый медведь хоть и стал степенней, но игривость не растерял и все еще любит много играть. Алмаз с удовольствием выпускает клубы пузырьков под водой и взаимодействует с посетителями: прислоняет лапы к стеклу и делает финты.

Хабаровский белый медведь родился в зоопарке «Орто - Дойду» в Якутии 15 декабря 2019 года. Всю жизнь рядом с Алмазом была мама по имени Колымана. Медведица попала в неволю еще маленькой, когда чуть не погибла в вечной мерзлоте. Алмаз рос любопытным и активным малым, был любимцем публики. Колымана учила сына медвежьим премудростям, играла с ним и даже ругала.

Московские врачи не выявили у белого медведя никаких патологий Фото: Зоосад Приамурский им. В.П. Сысоева

В хабаровский зоосад Алмаз переехал в 2021 году и поселился в вольер своего предшественника - белого медведя Хабара. Он прожил здесь с апреля 2017 года и скончался спустя четыре года. Причина - инфекция и проблемы с сердцем.

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