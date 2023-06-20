Общероссийская литературная премия имени Арсеньева ушла военному репортеру

Полпред отметил качество и достоверность работы военкора

Победителем первой сессии национальной премии «Дальний Восток», учрежденной для поощрения авторов, работающих по теме СВО, стал военный репортер проекта Wargonzo Дмитрий Селезнев, освещающий события в Донецке, Волновахе и Луганской области.

Новая специальная сессия была учреждена в феврале 2023 года по инициативе заместителя председателя Правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, который и вручил награду победителю во время рабочего визита в ДНР. В составе жюри, определившего победителя специальной сессии - представители Союза журналистов России, Министерства культуры России, Литературного института имени Горького, а также военные корреспонденты.

Вице-премьер отметил качество материалов, подготовленных военкором, которые, по словам полпреда, отличаются достоверностью.

- Вы описываете то, что происходит в новых регионах. И это то, что я вижу своими глазами, когда бываю здесь. Нужно доносить правду до всей страны и каждого человека. Люди должны проснуться и узнать, как здесь воюют, как мужественно защищают нашу общую страну. Нельзя остаться в стороне, ведь вся страна должна помочь завершить победой специальную военную операцию. И вклад военкоров в это очень большой, - подчеркнул Юрий Трутнев.

По инициативе вице-премьера, общероссийская литературная премия «Дальний Восток» проводится с 2018 года. Награда носит имя Владимира Клавдиевича Арсеньева - путешественника, этнографа и писателя, сыгравшего существенную роль в изучении и развитии Дальнего Востока. За четыре года существования премии поступило более 500 заявок от конкурсантов из 24 регионов России.