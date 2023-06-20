Горячую воду обещают вернуть в течение дня, 20 июня Фото: Дмитрий СМИРНОВ

«Когда включат горячую воду на ТЭЦ-3 в Хабаровске в июне 2023?» - этот вопрос сейчас мучает тысячи хабаровчан. Коммунальная услуга должна была появиться 19 числа. Но до сих пор из кранов бежит ледяная вода.

Когда включат горячую воду на ТЭЦ-3 в Хабаровске в июне 2023

Хабаровская ТЭЦ-3 отключила горячую воду 6 июня. Оборудование теплоэлектроцентрали выводилось в ремонт для подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду. Вернуть коммунальную услугу обещали 19 числа. В этот день в 15:00 должен был стартовать процесс заполнения трубопроводов. Завершить работы планировалось до 24:00.

Утром 20 июня многие абоненты теплоэлектроцентрали расстроились: горячей воды так и нет. Конечно, это касается не всех - некоторые хабаровчане уже радуются возвращению коммунальной услуги. В управляющих компаниях говорят, что горячая вода ТЭЦ-3 в июне 2023 в Хабаровске еще не дошла до домов. У кого-то коммунальная услуга подается без циркуляции, то есть - холодная.

Когда ТЭЦ-3 включит горячую воду в июне 2023 в Хабаровске

Горячую воду обещают вернуть в течение дня 20 июня. К вечеру коммунальная услуга должна появиться во всех домах, которые обслуживает ТЭЦ-3. Если этого не произошло, в первую очередь необходимо обращаться в свою управляющую компанию или ТСЖ.

- Никаких аварий не было. Испытания проводились до 24:00 19 июня, после началась подача горячей воды. Многое в такой ситуации зависит от управляющих компаний: системы, которые находятся в их зоне ответственности, должны быть готовы к пропуску горячей воды. В течение 20 июня коммунальная услуга будет во всех домах в зоне ТЭЦ-3, - прокомментировали «КП» - Хабаровск» в пресс-службе АО ДГК.

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