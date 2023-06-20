Михаил Дегтярев провел встречу с участниками Всероссийской олимпиады школьников из Хабаровского края

Губернатор вручил школьникам подарки, награды и не отказал в фотографии Фото: Правительство Хабаровского края

За последние годы в Хабаровском крае наметился кардинальный поворот властей навстречу талантливой молодежи и молодым ученым. Помимо мер стимулирования путем финансовых поощрений, правительство во главе с губернатором Михаилом Дегтяревым нашло и другие способы повысить престиж волонтерства, молодежного лидерства и успехов в учебе. Регулярно проводятся торжественные мероприятия для активистов и талантливых школьников и студентов, призванные зафиксировать их особый статус и отношение со стороны региональных властей.

Накануне очередным знаменательным торжеством стала встреча главы региона со старшеклассниками и учащимися среднего звена, которые в составе сборной Хабаровского края отстаивали престиж региона на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников.

Всего в составе сборной 25 человек, девять из которых сумели одержать победу или занять призовое место в различных дисциплинах. Отмечая достойные результаты, в своем обращении к ребятам глава региона подчеркнул, что будущее страны находится в руках яркой и талантливой молодежи.

- Мы были и остаемся лидером в ДФО по числу победителей и призеров олимпиад. В этом году на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников наш край представляли 25 учащихся из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Амурского, Верхнебуреинского, Ванинского, Вяземского, Николаевского и Солнечного районов. Девять привезли награды по китайскому языку, праву, географии, информатике, а также физкультуре, где у нас сразу пять призеров! - отметил Михаил Дегтярев.

Губернатор, однако, выразил уверенность, что победы не приходят просто так, а являются результатом долгого и упорного труда, но эти старания, по словам главы региона, окупаются в виде возможности поступить в один из лучших вузов и уже сегодня вносить свой вклад в будущее страны.

Участники встречи представили главе региона свои проекты Фото: Правительство Хабаровского края

Еще несколько лет назад губернатор точно и амбициозно сформулировал цель работы правительства - создать условия для самореализации талантливой молодежи и запустить для нее социальные лифты. Спустя время можно сказать, что удалось переосмыслить и перезапустить меры поддержки талантливой молодежи и молодых ученых, а также создать систему материальных и нематериальных стимулов, которые помогают вовлечь в активную общественную жизнь новых участников.

Однако доля достигнутых успехов, конечно, принадлежит педагогам и наставникам, а также родителям, которые поддерживают и помогают придерживаться верного направления не только в учебе, но и в других своих проявлениях. Так, в ходе встречи губернатор оценил проекты, подготовленные участниками заключительного этапа Всероссийской олимпиады. Призер Бай Ин, занявшая призовое место по китайскому языку, трудится над разработкой пособия по китайскому языку, а проект Владислава Елисеева - призера по информатике - предлагает развивать цифровое земледелие. Кристина Коростылева представила проект, благодаря которому команды по физической культуре смогут лучше готовиться к испытаниям будущих олимпиад.

Далее участники заключительного этапа получили из рук губернатора награды и подарки. И здесь снова не обошли вниманием наставников, которым, по поручению Михаила Дегтярева, были вручены сертификаты на сумму 50 тысяч рублей. Средства пойдут на создание и выпуск авторского курса по подготовке школьников к олимпиаде. В завершение встречи губернатор еще раз поздравил всю талантливую молодежь и пожелал не сбавлять оборотов.