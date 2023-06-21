Может, регионы попутали? Колыма оказалась в лидерах по доходам населения

Магаданская область заняла четвертое место в рейтинге благосостояния Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Специалисты Росстата подвели итоги 2022 года и составили обширный рейтинг зарплат по регионам России. В число самых благополучных в материальном отношении регионов затесалась и Магаданская область. Инфографику исследования привело агентство РИА «Новости».

Основным показателем рейтинга было отмечено «отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг». На Колыме он составил 2,59. Однако, чтобы понять, о каких суммах идет речь, стоит обратиться к методике расчета. Из нее следует, что жители Магаданской области имеют возможность приобрести на свою зарплату более двух с половиной фиксированных наборов товаров и услуг, стоимость которого в 2022 году составляла 19 885 рублей 85 копеек. Из чего можно сделать вывод, что средняя зарплата на Колыме составляет 51 504 рубля 35 копеек. Разумеется, учесть доходы, получаемые неофициально, не удается.

Жители региона, которые решили посчитать точное значение от медианной заработной платы, в социальных сетях удивляются: «А деньги-то где?»

- Кто-то кушает мясо, а кто-то - капусту. В среднем мы вместе едим борщ, - иронизирует житель Магадана.

При этом рейтинг не учитывает отдаленность региона и стоимость логистики для доставки тех или иных продовольственных товаров. Другим немаловажным аспектом является перманентный отток населения, который губернатор Сергей Носов признал на встрече с президентом России.

- Колыма продолжает восприниматься как выгодный «перевалочный пункт» для сезонных рабочих. Отработали вахту, получили деньги и уехали, - отмечают местные жители.

По состоянию на начало 2023 года на территории Магаданской области проживало 134 315 человек. Из них 7,4 процента или 9 939 человек находятся за так называемой чертой бедности. То есть доход этой категории граждан в совокупности составляет меньше, чем цена одного фиксированного набора товаров и услуг.

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