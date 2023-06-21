Никита Лясковский: «Все солдаты должны быть подняты и распознаны»

Командир поискового отряда «Русичи» Никита Лясковский Фото: Сергей ПЯТКОВ

Сохранение памяти - это важная ценность для общества и каждого человека в отдельности. Ведь именно благодаря сохранению памяти мы можем узнавать о прошлом, изучать историю. Ежегодно на острове Сахалин проходит экспедиция «Дальневосточный фронт». Это проект, созданный с целью изучения и сохранения истории Великой Отечественной войны на Дальнем Востоке России. Экспедиция проводится группой исследователей и волонтеров, которые ищут останки солдат и офицеров, погибших в боях на Дальнем Востоке во время войны.

Основная задача экспедиции - это поиск и захоронение останков солдат и офицеров, которые погибли в боях на Дальнем Востоке. Кроме того, экспедиция занимается изучением истории войны на Дальнем Востоке, сбором документов и материалов, связанных с этим периодом.

Экспедиции проводятся в различных регионах Дальнего Востока, где происходили боевые действия. Раскопки ведутся в теплое время года, а зимой исследователи готовятся к новому сезону, изучая архивные документы и воспоминания ветеранов.

- Мы восстанавливаем память о людях, их личности, события, проходившие на местах. Если мы находим какое-то снаряжение, то мы понимаем, что здесь проходил бой, или находился лагерь. На местах, где найдены артефакты, проводится тщательный осмотр, что также поможет опознать солдат, - отметил Никита.

Большую часть времени занимает сама подготовка к экспедиции. Она включает в себя изучение документов, сбор информации, составление плана, ряд инструктажей и лекций. Работа по сбору информации к предстоящей экспедиции имеет свои особенности.

- Многие документы имеют закрытый доступ. Для работы с ними мы сначала отправляем запрос, после чего ждем ответное письмо с разрешением посещения архива. Затем начинаем изучать документы, выписываем всю нужную информацию, сверяемся с картами. Помимо этого, мы ищем очевидцев. Есть отдельная база данных, где указаны ветераны войны, с которыми мы можем связаться и запросить у них информацию. Также мы можем сделать общественный запрос в интернете. Так мы сможем найти людей, которые имеют какую-либо информацию по определенному бою или определенной местности.

В этом году участие в экспедиции приняли более 70 человек из разных регионов России. Большая часть команды - профессиональные поисковики, имеющие большой опыт работы. Самому молодому участнику экспедиции всего 12 лет. При этом вся команда четко соблюдает правила безопасности, находясь на местах прохождения боевых действий.

- На каждой вахте у нас проходят лекции. Одна из них - о взрывоопасных предметах, где нам рассказывают об алгоритме действий при их обнаружении. Во-первых, если мы нашли взрывоопасный снаряд, мы должны оставить это место, сообщить руководителям. Они, в свою очередь, ограждают это место и вызывают саперов для устранения устройства, - рассказал Никита.

Перед отправлением в экспедицию составляется определенный план: какие артефакты следует найти. Участники стараются придерживаться плана и искать все по списку, изучая обширную местность.

Если говорить об итогах экспедиции, то этот год отмечается большим количеством находок. Были найдены гильзы, личные вещи солдат, детали самолета и разные артефакты. Помимо этого, были найдены останки двоих советских солдат и пятерых японских.

Все находки передаются в музеи, кроме личных вещей обнаруженных бойцов. Такого рода артефакты передают родственникам - если таковых нет, то они также направляются в музей. Останки советских солдат, как и положено, проходят процесс захоронения на мемориалах.