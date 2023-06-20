Наталья Пылина: «Необходима какая-то мера пресечения нарушений обращения с животными» Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Домашние животные приносят людям много радости и удовольствия, однако, за ними нужно тщательно ухаживать и следить. Ответственное обращение к домашним животным – это не только забота о здоровье и благополучии четвероногих, но и уважение к окружающим людям и другим животным. Несоблюдение элементарных правил может привести к различным негативным последствиям, включая нападения на людей и животных, загрязнение городских улиц и парков, а также нарушение общественного порядка.

Законопроект включает в себя дополнительные требования к содержанию и выгулу животных. В июле 2022 года в Федеральный Закон были внесены изменения, в соответствии с которыми на местах субъектов разрешено устанавливать дополнительные требования к содержанию и выгулу животных.

– Мы этим вопросом занимаемся давно и к нам приходит ряд обращений. Уже на протяжении ряда лет мы знаем, что волнует жителей: за животными не убирают, гуляют без поводка и причиняют какие-то неудобства людям и другим животным. Все эти вопросы мы постарались учесть. Что важно: закон получился многоаспектный, именно поэтому мы хотим, чтобы максимальное количество граждан приняли участие в ознакомлении этого законопроекта, - отметила Наталья Александровна.

Изучить законопроекты жители города могут на сайтах Правительства Хабаровского края и Управления внутренней политики. Дополнительно они размещены в Telegram Управления ветеринарии Правительства Хабаровского края. Помимо этого, данный проект направлен в муниципальные образования края, в зоозащитные организации, общественному совету.

– Мы постарались данный закон дополнительно распространить для ознакомления граждан, чтобы они могли оставить свой отзыв. Все отзывы будут учтены и рассмотрены. Затем составляется таблица предложений и замечаний, где будет указано принимается замечание или отклоняется. Это будет рассматриваться экспертной группой, которые знают особенности работы с животными: зоозащитные организации, кинологи, зоопсихологи. Далее закон выносится в законодательную думу.

Контроль за исполнением данного закона будут осуществлять специалисты Управления ветеринарии Правительства Хабаровского края, Администрация города, а также обычные люди, которые смогут зафиксировать факт нарушения.

Помимо этого, внесены изменения в Кодекс Хабаровского края об административных правонарушениях. Данным законопроектом предлагается ввести на территории Хабаровского края административную ответственность для граждан за нарушение, установленных законом Хабаровского края дополнительных требований к содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу. Такая мера ответственности должна способствовать добросовестному исполнению хозяев домашних животных своих обязанностей по их содержанию и выгулу.

– Необходима какая-то мера пресечения. Мы ведем серьезную информационную, разъяснительную, предупредительную работу, направленную на профилактику нарушений. Но все равно люди нарушают. Введение определенного штрафа может стать серьезным аргументом для соблюдения правил.