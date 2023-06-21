Бомба взорвалась в руках: на Колыме мужчина погиб во время изготовления взрывчатки

Устройство взорвалось прямо в руках колымчанина, к несчастью, он не выжил. В ЧП будут разбираться правоохранители Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Сеймчане на Колыме утром произошла страшная трагедия. Мужчина погиб в собственной квартире во время изготовления бомбы. Устройство взорвалось прямо в его руках. Сейчас на месте работают следователи, выясняют все обстоятельства происшествия.

Информация о том, что мужчина подорвался, разошлась в Сети. По некоторым версиям, он делал своими руками пугач, чтобы отпугивать медведей. Мужчина якобы собирался на рыбалку. Вероятно, сделать самодельный пугач он решил на фоне последних событий - по области гуляют медведи, а в Магадане одного человека хищник вообще загрыз насмерть, еще трое - в больнице. Выходить в лес и на речку без защиты могло быть опасно для жизни.

Но в какой-то момент взрывное устройство сработало, и мужчина не выжил. Источники утверждают, что в тот самый момент супруга мужчины была дома, но находилась в ванной, и никаких хлопков или взрывов не слышала. Вероятно, она и обнаружила супруга мертвым.

Информацию о том, что мужчина действительно скончался в результате активации самодельного устройства, редакции «КП» - Хабаровск» подтвердили в СУ СК России по Магаданской области. Представители ведомства отметили, что полную картину случившегося придется еще устанавливать.

- Предварительно, погибший 21 июня 2023 года находился по месту своего жительства в доме по улице Советская Сеймчана, когда сработало самодельное взрывное устройство во время его изготовления потерпевшим. От полученных телесных повреждений 52-летний мужчина скончался на месте, - рассказали редакции в ведомстве.

После сообщения о случившемся на место выехал руководитель Ягоднинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Магаданской области. В квартире провели осмотр и организовали проверку. «КП» - Хабаровск» следит за развитием событий.

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