Не убивал, а «успокаивал»: в Магадане житель Пермского края сел на ревнивую бывшую и задушил ее

В 2022 году пара перебрааись в Магадан, где история их отношения завершилась трагически Фото: СУ СК России по Магаданской области

Парень и девушка из Пермского края пять лет пробыли в «качелеобразных» отношениях. Влюбленные то расходились, то сходились снова, ругались, ревновали и предъявляли друг другу претензии. В 2022 году они перебрались в Магадан, где история их отношений завершилась трагически.

«Больная» любовь

Ольга (все имена изменены - прим. ред.) вступила в отношения с Максимом, когда ей было 15 лет. 20-летнего парня не смутили ни разница в возрасте, ни то, что его избранница была несовершеннолетней. Родители девушки протестовали, но влюбленные не обращали на это внимания.

В ноябре 2022 года Ольга вместе с 19-летней подругой переехали в Магадан. По одной из версий, смена места жительства произошла именно из-за Максима. Парень несколько раз бывал на Колыме на вахте и неплохо зарабатывал. Переезд должен был решить финансовый вопрос, в первую очередь - для пары. Хотя к тому моменту Ольга и Максим были друг для друга в статусе бывших.

Другая версия говорит о том, что Магадан был лишь одной из остановок в наркотическом турне. Подруга Ольги работала закладчицей, кураторы предложили ей поездить по стране для сбыта веществ. Первой на очереди оказалась Колыма. Пара знала о работе девушки, но отношения к продаже наркотиков не имела.

Последнее застолье

Девушки сняли квартиру на Пролетарской, 81, позже к ним переехал Максим. Около месяца компания жила в мире, до декабрьского застолья. Друзья выпивали и, по версии следствия, употребляли наркотики. Ольга начала ревновать Максима к своей подруге, несмотря на то, что пара рассталась. Девушка устроила истерику, закладчица под шумок ушла из дома.

Свидетелей произошедшего нет, поэтому следствие опиралось на улики и слова Максима. Он рассказал, что пытался успокоить бывшую, но она не прекращала скандалить и в какой-то момент легла на пол. Парень сел на нее сверху, закрыл рот и держал какое-то время. Когда девушка перестала сопротивляться, понял, что она мертва. Ольга скончалась от механической асфиксии.

Официально

Скандал не давал покоя соседям, поэтому они позвонили в полицию и хозяйке квартиры, которую снимали молодые люди. Женщина открыла дверь, сотрудники правоохранительных органов увидели Максима, сидящего рядом с трупом. Парня задержали, параллельно взяли и закладчицу. Максим признал свою вину частично, говорит, лишать жизни девушку не хотел. Уголовное дело было заведено по статье «Убийство».

- Коллегией присяжных он признан виновным. […] После вынесения обвинительного вердикта состоится судебное заседание по обсуждению его последствий, в ходе которого будут исследованы обстоятельства, связанные с квалификацией действий и назначением наказания, - сообщили «КП» - Хабаровск» в пресс-службе прокуратуры Магаданской области.

Проще говоря, суд с учетом мнения присяжных вынесет свой вердикт либо отправит дело на доследование. Максиму грозит от шести до 15 лет колонии. Закладчица попала под уголовное дело о распространении наркотиков и находится под стражей.

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