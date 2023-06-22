Сергей Кравчук анонсировал расширение цифровых сервисов в столице Хабаровского края

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук провел коллегию по вопросам цифровизации Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровск семимильными шагами идет в сторону внедрения новых электронных систем, способных сделать жизнь горожан комфортнее и безопаснее. Цифровизацию в краевой столице обсудили на коллегии при мэре Хабаровска.

Сегодня на территории города действуют ресурсы, способные в реальном времени показать движение общественного транспорта. «Доступная среда» предоставляет сведения о доступности объектов городской инфраструктуры для маломобильных групп населения. Еще одним нововведением стала «Цифровая карта ТОС». Система показывает информацию о созданных территориях общественного самоуправления и их деятельности.

- Мы проводим работы по цифровизации собственными силами, нее привлекая дополнительного финансирования и затрат на реализацию проектов. Стоит отметить наших специалистов, занимающихся этим направлением и правительство Хабаровского края за поддержку в этих начинаниях. Благодаря совместной работе в Хабаровске мы переводим систему управления городом в «цифру», - отметил Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

При этом краевая столица заметно вырвалась вперед в вопросах перевода сервисов в электронный вариант. Опыт региона перенимают не только дальневосточные соседи, но и другие регионы России.

- С помощью новых мобильных приложений горожане получают необходимые услуги в короткие сроки. А главное, что теперь людям не нужно приезжать в ту или иную организацию для подачи заявки, - подчеркнул Сергей Кравчук.

Также особое внимание уделили уделили подключению частного сектора Хабаровска к высокоскоростному широкополосному интернету.

- Цифровизация частного сектора - одно из ключевых направлений в развитии городского хозяйства. Люди, проживающие в районах индивидуальной застройки, должны иметь доступ к получению тех же самых услуг, что и жители центра Хабаровска, - отметил мэр Хабаровска.

Сергей Кравчук дал распоряжение ускорить проведение интернета в частные домовладения для скорейшего запуска проекта «Цифровой Хабаровск».