«Не делай этого!»: стоящий в окне мужчина согласился на переговоры с полицией на Колыме

Полиция за один выезд спасла мужчину и раскрыла другое преступление Фото тематическое Фото: Иван МАКЕЕВ

Обычная пятиэтажка в столице Колымы на один вечер превратилась в объект пристального внимания многих жителей. В квартире на верхнем этаже сначала была очень натянутая и тяжелая атмосфера, одно неверное движение или решение могло в секунду оборвать чью-то жизнь, но все изменилось, как только в двери вошел мужчина в полицейской форме. Одно только его присутствие, спокойное и уверенное, уже повлияло на развитие событий. Правоохранителю удалось убедить мужчину, стоявшего в оконном проеме, не совершать необдуманный поступок.

Эта история произошла в Магадане на проспекте Карла Маркса. В полицию поступил сигнал - нужна помощь, парень настроен решительно, в любой момент может совершить непоправимое. Тогда на место в срочном порядке отправились командир отделения взвода патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Магадану Олег Кудряшов и старший инспектор Тимур Ананьев.

Когда оперативники вошли внутрь, то увидели, что мужчина стоит на подоконнике, вдали от него, в комнате, было двое его приятелей, которые, к слову, в таком вот состоянии и нашли друга, а затем позвонили в полицию. Сначала они, конечно, попытались сами отговорить парня от непоправимых действий, но так и не смогли.

С порога к делу подключился Олег Кудряшов, он аккуратно поговорил с мужчиной, успокоил его и убедил не делать резких движений.

- Он хотел совершить необдуманное действие, потому что был в состоянии опьянения, но само присутствие полицейского - уверенного, спокойного - изменило поведение человека, - прокомментировали «КП» - Хабаровск» в УМВД России по Магаданской области.

Спуститься с подоконника мужчина так и не решился, наотрез отказывался, и все тут. Тогда на помощь подоспели спасатели из МЧС, они поставили к окну автолестницу и спустили мужчину на землю.

Колымчанина тут же забрали медики и отвезли в больницу. Что с ним будет дальше - неизвестно, но сейчас его жизнь вне опасности.

Между тем одного из гостей мужчины оперативники отвезли в дежурную часть. Оказалось, что он разыскивался за кражу с банковского счета.

Так, двое полицейских за один раз спасли человека и вычислили преступника. За грамотные и решительные действия старшина полиции Олег Кудряшов был поощрен руководством УМВД России по Магаданской области.

Руководство поощрило Олега Кудряшова за работу Фото: УМВД России по Магаданской области

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