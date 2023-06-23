Два именных артиллерийских дивизиона для участия в СВО появятся в Хабаровском крае

Подразделения будут носить имена Ерофея Хабарова и Максима Пассара Фото: Правительство Хабаровского края

Слава о подвигах батальона «Генерал Корф» распространилась так далеко, что участвовать в СВО, заключив контракт на территории Хабаровского края, хотят и жители других регионов. Ощутимую роль играет и значительный объем мер социальной поддержки, предоставляемой бойцам краевыми властями. Специально в целях удовлетворения спроса потенциальных защитников Отечества принято решение о создании еще нескольких именных подразделений.

Два новых артиллерийских дивизиона будут носить имена путешественника-исследователя Ерофея Хабарова и советского снайпера Максима Пассара, признанного Героем России. Для подготовки и слаживания сформированных подразделений контрактники отправятся на поля Оренбургской области и Алтайского края, где приступят к обучению с 15 июля.

- Правительство края очень активно принимает участие, поддерживаем наших ребят, обеспечиваем их аптечками, экипировкой, спальными мешками с логотипом Хабаровского края, чтобы наши ребята чувствовали, что мы держим руку на пульсе. В последние два месяца наблюдается всплеск желающих поступить по контракту в ряды военнослужащих. В этом заслуга и патриотической работы, проводимой в регионе, благодаря чему все больше мужчин принимает решение стать защитниками нашего Отечества, своей Родины, - рассказал Сергей Евлампиев, военный комиссар Хабаровского края.

Все, кто решится стать частью одного из подразделений, получат единовременную выплату в 300 тысяч рублей. Соответствующее постановление подписано губернатором Михаилом Дегтяревым. На те же 300 тысяч рублей смогут претендовать и военнослужащие из других регионов, заключившие контракт на территории Хабаровского края. Положенная выплата окажется на банковском счету, который будет указан бойцом в пункте отбора. К счету должна быть привязана карта платежной системы «Мир», но в случае ее отсутствия она будет оформлена в пункте отбора.

Тем, кто сегодня находится в зоне СВО, полагаются ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей - в зависимости от звания, должности и выслуги лет. Кроме того, бесплатно предлагается необходимая помощь юристов и психологов, а самим бойцам присваивается статус ветерана боевых действий.

Желающие записаться могут предоставить свои данные в единые пункты отбора:

Хабаровск, улица Серышева, 3, телефон: 8 (4212) 39-71-93; улица Аксенова, 28, телефон: 8 (914) 773-51-07;

Комсомольск-на-Амуре, улица Севастопольская, 55, телефон: 8 (4217) 54 89 28.