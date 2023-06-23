Погода в Хабаровском крае будет неустойчивой до конца июня Фото: Александра ШОПЕНКО

Погода в Хабаровском крае будет неустойчивой до конца июня. Это означает, что солнечные дни будут сменяться осадками. При этом столбики термометров покажут запредельные температуры воздуха. Жители региона прочувствуют нестабильную погоду уже в ближайшие выходные. Прогноз в Хабаровском крае 24-25 июня - в нашем материале.

Погода в Хабаровском крае 24-25 июня

Прогноз на ближайшие выходные в Хабаровском крае нестабильный. Местами, по словам синоптиков, пройдут кратковременные дожди. Особенно не повезет северным населенным пунктам - здесь велика вероятность ливней. Ветер ожидается 7-12 метров в секунду.

При этом температуры воздуха будут держаться на отметках +12 +17 градусов ночью, на севере местами +4 +9 градусов. Днем столбики термометров покажут +25 +31 градус. На севере воздух прогреется до +23 +30 градусов, на побережье будет около +11 +16 градусов.

Точный прогноз на выходные в Хабаровске 24-25 июня

Погода в Хабаровске 24-25 июня тоже будет неустойчивой, но существенных осадков синоптики не прогнозируют. Только днем воскресенья (25 числа) возможен небольшой дождь. Ветер 5-10 метров в секунду.

Что касается температур воздуха, то прогноз в Хабаровске 24-25 июня обещает тепло. Ночью столбики термометров покажут +15 +16 градусов, днем поднимутся до +27 +28 градусов. При учете дождей велика вероятность, что погода будет душной.

- Ожидаем, что будут периоды с солнцем и жарой. Например, на следующей неделе будет тепло и без существенных осадков. В начале семидневки воздух прогреется до +30 +32 градусов. Температура будет выше нормы на два-три градуса, - рассказала «КП» - Хабаровск» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

Точный прогноз на неделю в Хабаровске 26-30 июня будет уточняться.

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