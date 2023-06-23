Здоровье важнее: Хабаровск шаг за шагом прививает ЗОЖ

В Хабаровске все больше людей предпочитают здоровый образ жизни Фото: Администрация Хабаровска

За последние несколько лет здоровый образ жизни стал популярен в Хабаровске. Это стало возможно благодаря доступности спортивных секций, развития комфортной среды в городе, что способствует организации прогулок. Городские власти также реализуют собственные программы по охране здоровья хабаровчан.

С каждым годом жителей, приверженных идеям здорового образа жизни, становится больше. Социологический опрос показал, что в 2021 году 32 процента из числа опрошенных положительно относятся к идеям ЗОЖ, а в 2022 году уже 34,7 процента.

Также в Хабаровске растут показатели людей, которые занимаются умеренной или высокой физической активностью - с 36,8 процента в 2015 году до 39,5 процента в 2022 году.

В городе ежегодно организуют мероприятия «Сохранение и укрепление здоровья населения городского округа «Город Хабаровск» по семи направлениям. Для повышения физической активности реализуется проект «Движение - жизнь!» За пять лет существования программы было проведено свыше семи тысяч мероприятий по физической активности. «Оздоровительные зарядки», «Шаги здоровья», «День здоровья и спорта» охватили более 407 тысяч участников.

Кроме спортивных программ, в Хабаровске проводят мероприятия, которые направлены на улучшение демографической ситуации. При поддержке администрации города и мэра Хабаровска Сергея Кравчука были организованы школы молодой семьи, конкурсы «Миссис будущая мама», а также ежегодная акция «Расти здоровым, малыш!», которая приурочена ко дню города Хабаровска и Дню защиты детей. Родители детей, рожденных 31 мая, получают от главы города поздравления, памятные подарки и сертификаты на приобретение детских товаров номиналом 10 тысяч рублей.

На базах образовательных учреждений для подростков и молодежи постоянно ведется работа по профилактике негативных поведенческих привычек в рамках программы «Здоровое будущее - выбор молодых».

Число доноров в Хабаровске увеличилось благодаря подписанному соглашению о сотрудничестве между администрацией Хабаровска и Тихоокеанским государственным университетом. Пилотный проект «Молодежь. ЗОЖ. Здоровый город» для студентов первых курсов охватил около 1800 студентов. В 2023 году, помимо ТОГУ, проект распространится и на ДВГУПС.

Просветительская работа по вопросам сохранения здоровья и профилактики социально значимых заболеваний проводится и на телевидении. Проект «Здоровый Хабаровск» еженедельно рассказывает жителям города, как укрепить свое здоровье. За время действия программы было организовано более 300 выпусков.

Популяризация занятий спортом, отказа от вредных привычек, а также охрана здоровья горожан - важное направление работы мэра Хабаровска Сергея Кравчука.