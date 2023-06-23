Ни одной дискотеки не проходило без «Белых роз»: хабаровские фанаты не забывают Юру Шатунова спустя год после гибели артиста

Артист ушел из жизни в 48 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ровно год назад не стало Юрия Шатунова. Тот самый обаятельный мальчишка из группы «Ласковый май», артист, чьи песни успели захватить сердца нескольких поколений россиян, умер в возрасте 48 лет.

На стыке 90-х ни одна дискотека не обходилась без тех самых «Белых роз» с беззащитными шипами или беспечно смотрящего в окна «Розового вечера». Однако неверно ограничивать популярность дорогих сердцу миллионов композиций только 90-ми годами. Голос Юры Шатунова раз за разом шагал со своими преданными фанатами в каждое новое десятилетие, попутно обретая все новых поклонников.

Многие из той молодежи, заставшей пик популярности «Ласкового мая» и их фронтмена, давно уже обзавелись семьями и детьми. Однако песни Юры Шатунова не имеют срока годности, поэтому и сейчас дети, приходя со школы, сами рассказывают своим родителям, как учили всем известное «Детство» на уроках музыки. Множество поклонников его творчества может рассказать историю своей жизни, где именно песнями Шатунова сопровождались самые важные моменты - поцелуи, свадьбы, смех и слезы.

На волне всеобщей любви к исполнителю, хабаровчане также никогда не оставались в стороне и, как и все, каждый год ждали, когда кумир поколений заглянет с концертом в их город. В последний раз фанаты увидели Юру Шатунова на хабаровской сцене в 2009 году. Концерт, приуроченный к выходу фильма «Ласковый май», по словам одной из хабаровчанок, подарил такие незабываемые эмоции, перебить которые не смог ни один из последующих концертов других исполнителей.

На концертах Юра был таким же улыбчивым и радушным, каким его представляли люди, слушая еще на кассетах. Поэтому после завершения концерта в Хабаровске Шатунов не оставил без заветного автографа ни одного желающего. Спустя 13 лет у хабаровчан появилась возможность вновь исполнить любимые хиты вместе с певцом и отдаться танцам, так как осенью 2022 года в планах у артиста стояли концерты в рамках тура по Дальнему Востоку.

Но 23 июня 2022 года жизнь Юры Шатунова на 49-м году оборвалась из-за обширного инфаркта. 26 июня солист «Ласкового мая» был похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.