В Хабаровске собирают помощь пострадавшим в Херсоне и Белгороде Фото: Алексей БУЛАТОВ

Городской штаб Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе начал активный сбор гуманитарной помощи в Хабаровске для жителей Херсонской и Белгородской областей. Оказать посильную помощь тем, кто в ней нуждается, может каждый.

Помощь жителям Херсонской и Белгородской областей: список необходимых вещей

В Хабаровске открыли сбор гуманитарной помощи для пострадавших в Белгородской и Херсонской областях. Жители нуждаются в предметах первой необходимости:

- детское питание;

- полотенца, постельное белье, подушки, одеяла;

- одежда;

- бытовая химия (порошок, тазики глубокие, ведра, станки и пена для бритья, средства для мытья посуды, жидкое мыло, мочалки, расчески, гели);

- продукты и напитки с большим сроком годности;

- бытовые предметы (тарелки глубокие и плоские, кружки, стаканы, ложки, вилки, ножи, чайники, кастрюли, сковороды).

Организаторы акции #МыВместе призывают всех неравнодушных хабаровчан к поддержке и сотрудничеству. Только совместной работой можно помочь тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Сбор гуманитарной помощи в Хабаровске: пункты сбора, адреса

Те, кто решил оказать помощь пострадавшим в Херсонской и Белгородской областях, могут принести посылки в любой из пунктов приема, расположенных в Хабаровске по адресам:

- Городской центр по организации досуга детей и молодежи на Ленина, 85, пятый этаж, с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00;

- ПМК «Юбилейный» на улице Профессора Даниловского, 25, с понедельника по субботу с 11:00 до 19:00;

- ПМК «Вектор» на Фрунзе, 60, со вторника по субботу с 10:00 до 19:00;

- ПМК «Геодезист» на Геодезической, 4, с понедельника по субботу с 10:00 до 18:00;

- ПМК «Авиатор» на улице ДОС, 51, со вторника по субботу с 11:00 до 20:00;

- ПМК «Рассвет» на Кубяка, 5 А, со вторника по субботу с 11:00 до 20:00;

- ПМК «Поколение» на Костромской, 54, со вторника по субботу с 10:00 до 19:00;

- Центр работы с населением на Ульяновской, 172, с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00;

- «Единство» на Суворова, 62, с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00;

- Центр работы с населением на Матвеевском шоссе, 2/4, с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00;

- «Исток» на Школьной, 11, с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00;

- Центр работы с населением на Бойко Павлова, 20, с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00;

- «Диалог» на Ильича, 3, с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00;

- Центр работы с населением на Калараша, 30, с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00;

- «Доверие» на Аксенова, 51 А, с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00;

- Центр работы с населением «Содружество» на Амурском бульваре, 51, с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00;

- Дом культуры поселка имени Горького на Жуковского, 4, с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00;

- Центр народной культуры в квартале «Энергетик», 11, с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00;

- Центр патриотического воспитания на Тургенева, 65 Б и Муравьева Амурского, 40, с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00;

- «Хабаровск - город Героев» на Зои Космодемьянской, 25, с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

Собранные в рамках акции предметы будут переданы нуждающимся жителям Херсонской и Белгородской областей. Даже небольшая помощь, оказанная в трудную минуту, может стать настоящим подспорьем для тех, кто оказался в беде.

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