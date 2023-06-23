Их убили мать и дитя: на Колыме застрелили разъяренных хищников после нескольких смертельных нападений

Медведи разодрали двоих жителей Колымы. еще трое - в больнице Фото: прокуратура Магаданской области

Власти Колымы сообщили долгожданную новость - угроза миновала, медведей, что нападали на людей, нашли и уничтожили. Как оказалось, нападения совершало не одно животное, а взрослая медведица и ее полуторагодовалый медвежонок. Смертельные раны наносила именно взрослая хищница, она разодрала мужчину и женщину, чьи тела нашли спустя несколько дней. А молодой медвежонок нанес раны двум мужчинам, которые сейчас в больнице.

Последняя неделя в Магадане выдалась очень напряженной, люди боялись выходить на улицу, потому что практически каждый день сообщалось о новых жертвах хищников. Все началось в прошлые выходные - 18 числа на сопке у Третьего Транспортного переулка нашли тело мужчины со следами нападения хищника. Сообщалось, что ранения колымчанину наносили как до смерти, так и уже после того, как его сердце перестало биться. На такое поведение способен только зверь, до последнего истязающий свою добычу. Тогда следователи сказали - да, скорее всего, это сделал медведь.

В подтверждение этому были случаи нападения медведя на еще троих мужчин, они сильно пострадали после встречи с бурым и сейчас находятся в больнице. Один из них уже попрощался с жизнью во время схватки с медведем, но на его счастье хищника спугнули правоохранители выстрелами в воздух. Только это сохранило жизнь человека.

Когда нашли убитого, тут же началась операция по вычислению и слежке за хищником. Погибший был его первой смертельно раненой жертвой. Но сегодня стало известно еще об одном погибшем от лап медведя. На этот раз медведь растерзал женщину, ее тело нашли на сопке все в том же районе…

- В ходе расследования охотоведы выяснили, что в районе жилого сектора на Нагаевской сопке передвигалось двое хищников - медведица с полуторагодовалым медвежонком. Именно он напал на двух из троих мужчин, находящихся сейчас в больнице. Еще один магаданец пострадал от нападения более взрослой хищницы, - рассказали в минприроды Колымы.

После последнего нападения охотоведы по следам вычислили, куда пошли хищники, их искали с помощью дрона и тепловизора, и нашли в итоге в пяти километрах от места нападения на людей в районе птицефабрики «Северная».

Хищники представляли серьезную опасность, они уже убили двоих и поранили еще троих жителей и, вероятно, на этом бы не остановились. Медведицу и медвежонка пришлось уничтожить.

- Сейчас в районе Нагаевской сопки медведей, совершивших нападение, нет, однако это не исключает появление других особей, так как медведь в поисках пищи постоянно мигрирует, - предупредили колымчан в ведомстве.

Сейчас в лесу ведется постоянное дежурство, а природоохранная прокуратура региона держит вопрос обеспечения безопасности людей под контролем. На близлежащей к городу территории постоянно проводятся рейды, на них также используют дрон с тепловизором, чтобы не допустить приближения хищников к населенным пунктам.

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