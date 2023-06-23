«Это временные неудобства»: жители Хабаровска боятся остаться без дороги из-за строительства дома

Работы по проведению коммуникаций начнутся не ранее 2024 года Фото: Кирилл КЕМЕНЕВ

Общедомовые чаты жителей ЖК «Восточный» пестрят сообщениями о скором перекрытии части двора и единственной подъездной дороги к микрорайону. Предложенные варианты прокладки коммуникаций к строящимся домам не устроили жителей и вызвали кучу споров о правомерности таких действий.

Напомним, к ЖК «Восточный» ведет всего одна дорога со стороны Карла Маркса. Только по ней могут проехать автомобили специальных служб, будь то скорая помощь или пожарный автомобиль. Проезд в сторону Промышленной осуществляется только через шлагбаум, к которому не у каждого есть доступ.

«КП» - Хабаровск» связалась с представителями компании «СЗ-АСК» и задала так сильно волнующие жителей ЖК «Восточный» вопросы. Ранее собрание собственников было перенесено из-за того, что два предложенных варианта прокладки труб были отклонены.

- Действительно, у нас было два варианта. Оба были отвергнуты жителями. Один из них прямо фантастический - пустить трубы по воздушной линии от точки подключения к ЖК «Дуэт». Но это испортит всю эстетическую составляющую, - рассказал «КП» - Хабаровск» Александр Крылов, представитель «СЗ-АСК».

Сегодня компанией рассматривается вариант, при котором дворовые территории не пострадают. Однако такое решение зависит от другого застройщика - «УИП», который также по соседству возводит ЖК «Восточный ветер».

- Сейчас ведутся переговоры с компанией «УИП», чтобы перенести основной фронт работ на их участок. Даже если все решится положительно, то пересекать дорогу все равно придется. Разрешение на такие работы будет выдано только после предоставления альтернативных путей заезда, иначе начать их не получится.

По словам главного инженера проекта, выкопать котлован, установить лотки и проложить трубы получится быстро. На эти работы застройщик закладывает от двух до четырех дней. В это время компания планирует организовать двухстороннее движение по своей территории. Проезд для транспорта будет выполнен из твердого покрытия.

- После завершения этого этапа проведения коммуникаций ответственность за восстановление асфальта и благоустройство возьмет на себя либо наша компания, либо МУП «Тепловые сети». Это зависит от того, кто будет исполнителем работ.

Получается, что несмотря на некоторый дискомфорт, связанный с раскопками, проезд не окажется перекрыт.

- Также у компании «УИП» в планах на 2023 год заняться благоустройством и сделать сквозной проезд по будущей территории парковки ЖК «Восточный ветер».

Вторым немаловажным вопросом стало отключение водоснабжения на момент врезки труб для новостроек в общую сеть.

- Сети ЖК «Восточный» затрагиваться не будут. Отключение воды возможно только в момент самой врезки в магистраль ТЭЦ-3, но такие работы делаются за считанные часы. Общее время прокладки коммуникаций займет 10 дней без учета благоустройства.

Также было отмечено, что напор горячего водоснабжения после подключения новых домов не станет меньше, так как мощности магистрали вполне достаточно для обеспечения всех окрестных домов.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Отрежут единственный выезд: застройщик хочет лишить двора и подъездных путей жителей целого микрорайона в Хабаровске

Жители ЖК «Восточный» в Хабаровске выступают против раскопок во дворе (подробнее)