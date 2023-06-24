«Ты не рычи тут. Я тебя повешаю и сожру»: жители Хабаровска обвинили мужчину в избиении своей собаки

По словам местных, за железной дверью мужчина мучал свою собаку, что та визжала на весь подъезд Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

«Заберите кто-нибудь у него животное!», - кричали соцсети после публикации душераздирающего видео. На кадрах автор ролика выходит в подъезд, где раздается жалобный вой собаки. Поднявшись выше на этаж, человек подходит ко двери, откуда доносится крик боли и человеческий голос.

Видео снял житель района «Южнопортовая». По словам местных, за железной дверью мужчина мучает свою собаку. Люди рассказали, что хабаровчанин зверски бьет животное. Якобы питомцу достается не только подручными предметами, но еще и его прикладывают об пол и дверь.

- Сюда ко мне подошла! Сюда подошла! С ботинок ушла, - говорит вероятный хозяин собаки за дверью. - На кого вякаешь? На кого рычишь? Я говорю: ты на кого рычишь? Ты не рычи тут. Я тебе сейчас все зубы твои повыбиваю, чтобы ты не рычала, поняла? Я тебя повешаю и сожру.

По словам соседей, они обращались в правоохранительные органы. Сотрудники проводили беседу с мужчиной, но эффекта хватило не на долго. Вскоре жалобный собачий вой вновь начал раздаваться на весь подъезд. На ситуацию обратили внимание зоозащитники, которые просили отдать или продать им животное. Но хозяин отказался.

- Сердце сжималось в груди, когда слышали ее визг, - писали в комментариях местные жители.

- Боже, как она кричит, как ей больно...

- Как больно это слушать, сердце в пятки уходит.

Спустя несколько дней в соцсетях появились радостные сообщения: «Собаку забрали». Хозяин сам отдал питомца после нескольких дней уговоров зоозащитников. Собака оказалась щенком - ей всего около десяти месяцев. Ей уже подобрали новую семью, вскоре она будет передана в добрые руки. Почему этого люди не сделали раньше - история, к сожалению, умалчивает.

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