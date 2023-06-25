«Я знаю короткий путь»: водитель протаранил бордюр и оказался посреди площади Ленина в Хабаровске

20-летний мужчина не вписался в поворот Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

День молодежи - яркое событие, которое в Хабаровске всегда отмечается с размахом. И несмотря на то, что в день самого праздника в городе действует запрет на продажу алкоголя, представители молодежи отличаются находчивостью и все равно находят способы скрасить вечер горячительными напитками. У некоторых подобные праздники заходят настолько далеко, что следующий рассвет им удается встретить только благодаря подушке безопасности своего автомобиля.

Для водителя автомобиля Suzuki Swift последней локацией празднования дня Молодежи стала площадь Ленина в самом центре города. Около двух часов ночи, находясь за рулем в нетрезвом виде, водитель 2003 года рождения двигался по улице Муравьева-Амурского в сторону улицы Пушкина. То ли забыв повернуть, то ли имея намеренное желание срезать дорогу, мужчина продолжал гнать прямо, наехал на бордюр и оказался там, где никак не должен был.

Из-за набранной скорости, автомобиль, наехав на бордюрное ограждение, буквально перелетел все остальные препятствия и очутился прямо на площади. Благополучно остановиться водителю не удалось, и автомобиль изрядно помотало, прежде, чем зафиксироваться.

- Пируэты он исполнил жесткие. Машина так гнала! – прокомментировали очевидцы происшествия.

Suzuki преодолел почти половину площади, пока, наконец, окончательно не затормозил у газонов с цветочными насаждениями с левой стороны. Если сзади автомобиль еще остался похож на средство передвижения, то переднюю часть разворотило, не оставив возможности на восстановление. Сам виновник ДТП остался жив, но получил серьезные травмы и был доставлен в больницу.

Сотрудники ГИБДД Хабаровска в очередной раз предупреждают, что вождение в состоянии опьянения грозит лишением прав на срок до двух лет, штрафом в 30 тысяч рублей и пересдачей экзамена по ПДД. Но это только в том случае, если авария не приведет к смертельным последствиям.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна