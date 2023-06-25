«Самолет не берет тех, кто умирает»: умирающая от рака учительница не может попасть в Хабаровск из-за халатности врачей

Врачи не верят, что женщине еще можно помочь Фото: Олег ЗОЛОТО

Учительницу из поселка Многовершинный, страдающую онкологическим заболеванием, не везут в Хабаровск из Николаевска-на-Амуре, ссылаясь на то, что женщину уже не спасти. Огласку вопиющему случаю предал ее муж, распространивший в соцсетях петиции.

У 49-летней Аиды Хиневич из поселка Многовершинный диагностирован рак четвертой степени. Учительница начальных классов при поддержке своей семьи продолжает отчаянную борьбу с онкологическим заболеванием, завершив в начале июня уже четвертый курс химиотерапии.

Спустя пару недель восстановления, согласно направлению, женщина отправилась в больницу Николаевска-на-Амуре, где по сей день уже с 16 июня находится в паллиативной палате.

Во всех злоключениях Аиду сопровождает ее муж Иван.

- Постоянно нахожусь в палате, дежурим возле Аиды вместе с ее братом и подругой. Последние дни она почти не приходит в себя, постельное белье мы меняем ей сами. Врачи приходят в палату только по утрам, и то не каждый день. Нет ни гинеколога, ни онколога, который бы наблюдал за нами. А зонд для питания ввели только, когда я нашел врача и сказал, что Аида не может пить уже вторые сутки, - рассказал Иван Хиневич.

Врачи николаевской больницы оставляли родственников в неведении, поэтому Иван связался с хабаровским онкоцентром. Там сообщили, что необходимо прислать анализы, по итогам которых мужчине пояснили, что Аиде требуется гемодиализ, который выполняется Краевой клинической больнице №1 в краевой столице. Однако в учреждении отреагировали на просьбу Ивана Хиневича удивительным образом.

- Я передал информацию необходимости транспортировки терапевту, но мне ответили, что санитарный самолет берет на борт только тех, кто будет жить, а мы умираем.

Информация, разлетевшаяся в интернете, быстро привлекла внимание прокуратуры по Николаевску-на-Амуре, которая объявила о запуске проверки медицинского учреждения на предмет ненадлежащего оказания медицинской помощи. При наличии оснований меры реагирования будут приняты в отношении должностных лиц больницы.