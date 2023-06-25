Получала удар за ударом: «Тойота» разлетелась в смертельном столкновении с грузовиками на трассе «Колыма»

Причина столкновения в неудачном обгоне. Фото: УМВД России по Магаданской области

Страшная авария с участием трех автомобилей произошла на федеральной трассе «Колыма». «Тойота Ленд Крузер» столкнулся с грузовиком и отлетел в КамАЗ. Одна из пассажирок «Ленд Крузера» погибла, остальные участники происшествия доставлены в больницу.

Ежедневно в новостях почти каждого города встречается информация о столкновениях на дороге, ставших результатом неудачного обгона. Но дорожное движение – не то место, где люди учатся на чужих ошибках. До последнего момента многие продолжают думать, что с ними точно не произойдет. Но новости о ДТП появляются снова и снова.

Очередное сообщение поступило в дежурную часть отделения МВД России по Хасынскому району. На трассе Якутск-Магадан федеральной дороги «Колыма» 52-летний водитель, находившийся за рулем «Тойота Ленд Крузер», выехал на встречную полосу и пошел на обгон. Но расстояние до двигавшегося навстречу грузовика «МАН» с 58-летним водителем оказалось недостаточно большим, из-за чего никто не успел среагировать и избежать столкновения. Габариты «МАН» позволили водителю удержать автомобиль, тогда как «Ленд Крузер» от удара отлетел и попал под «КамАЗ», ехавший в попутном направлении.

После двух ударов «Тойоту» обезобразило до неузнаваемого состояния. Автомобиль лишился заднего левого колеса, а корпус пострадал настолько сильно, что выжить в этой аварии было бы чудом. К сожалению, двойное столкновение все же завершилось летальным исходом.

Водителю удалось уцелеть, несмотря на серьезный урон транспортному средству. Фото: УМВД России по Магаданской области

- В результате ДТП погибла 24-летняя девушка-пассажирка автомобиля «Тойота Ленд Крузер». Телесные повреждения различной степени тяжести также получили водитель и 53-летняя пассажирка автомобиля «Тойота Ленд Крузер», - сообщили в УМВД по Магаданской области.

Пострадавших, которым удалось остаться в живых, скорая помощь забрала и доставила в больницу. Обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.