«Помогите найти пацанов»: мужчина в Луганске обратился к жителям Хабаровского края с необычной просьбой

Григорий вывозил людей из под огня. но нарвался на мину Фото тематическое Фото: Александр КОЦ

О Григории Головченко жители Хабаровского края уже слышали ранее, его историю поведала Наталья Пасика, 72-летняя дальневосточница, отправившаяся в зону СВО добровольцем. На месте бабушка Наташа (так ее называют подопечные), помогает раненым бойцам в госпитале. Хабаровчанка не раз рассказывала региональному отделению Общероссийского народного фронта о своих буднях, о том, с какими людьми знакомится, кому помогает и с кем дружит.

Один из таких людей - как раз Григорий, он ветеран Афганистана, еще в то время потерял ногу, а сейчас на СВО помогал вывозить людей из-под огня. Григорий попросил о помощи - он потерял связь со всеми своими парнями, с кем служил тогда, в 1987-1989 годах в файзабатском полку, и теперь очень хочет их найти.

Мужчина ищет своих сослуживцев Фото: ОНФ Хабаровского края

- Григорий Иванович Головченко с 1987 по 1989 год служил в файзабатском полку, в роте материального обеспечения 271-й колонны в северном Кундузе возле аэродрома. Он очень хочет связаться со своими сослуживцами, но квартира в Рубежном пострадала, фото и блокнот с именами сослуживцев пропали, соцсетями он пользоваться не умеет. Гриша будет рад, если кто-то его узнает и свяжется с ним, - рассказали в ОНФ Хабаровского края.

Как рассказывала Наталья Пасика, Григорий - уникальный человек, после того, как потерял ногу в Афганистане, носил протез, но это не помешало ему снова броситься помогать людям уже сейчас, в зоне СВО. Когда бомбили Рубежное, он вывозил людей в безопасные районы, рискуя собственной жизнью. В последней поездке он вывез людей, а когда возвращался, напоролся на мину и травмировал вторую ногу. Сейчас он в Луганске.

Сам Григорий, конечно, о своих подвигах, о том, что спасает людей, говорить не спешит, не видит в этом ничего сверхъестественного и считает, что так и должно быть. Но люди о нем знают, и когда Григорий лежал в госпитале, то встретил там же женщину Дарью, которую когда-то спас.

- Так получилось, что здесь же, в нашей больнице, лежала женщина Даша, которую он же вывозил из-под огня. И они встретились, причем случайно. Девочки пришли меня поздравлять с Днем волонтера, а поскольку я с ними обеими (Дашей и Гришей) подружилась, я их тоже позвала попить чайку вместе с нами. И когда мы сели за стол, начали чай пить и разговаривать, выяснилось, что из-под огня во время бомбежки Дашу вывозил Гриша, - говорит Наталья Пасика.

Хабаровчанка очень тепло отзывается о Григории, считает, что пока там есть такие люди, то Донбасс не победить. Даже после того как мужчина получил серьезную травму и находился в госпитале, он не переставал думать о людях, все спрашивал - может быть, он может чем-то еще помочь, что-то сделать, но не сидеть сложа руки?

Просьба, с которой обратился в ОНФ Григорий, не совсем обычная, но вполне осуществимая. Сослуживцев он ищет по всей России, возможно, кто-то из бойцов, которые тогда работали с ним рука об руку, сейчас живет на Дальнем Востоке и узнает Григория. ОНФ просит жителей края не оставаться в стороне и помочь человеку, который много сделал для Донбасса.

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