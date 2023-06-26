Глава города и жители вместе решают проблемы: итоги поездки Сергея Кравчука по Кировскому району Хабаровска

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук продолжает контролировать строящиеся объекты в городе Фото: Администрация Хабаровска

Инспекция работ в каждом районе города является неотъемлемой частью ежедневной работы мэра. Сергей Кравчук на постоянной основе лично выезжает на улицы Хабаровска, проверяя состояние дел на местах и общаясь с жителями. Это позволяет быть в курсе происходящих изменений и оперативно реагировать на любые изменения.

На этот раз глава города посетил Кировский район. Первым пунктом остановки стала дворовая территория, которая объединяет сразу четыре многоквартирных дома. Жильцы пятиэтажек на Амурском бульваре, 17, Запарина 104, Дзержинского, 83 и 85 в скором времени получат обновленную придомовую территорию, не потратив на это ни копейки из собственного кармана. Это стало возможным благодаря федеральному проекту «1000 дворов на Дальнем Востоке».

- Такие прекрасные придомовые территории появляются по проекту, который был инициирован полпредом в ДФО Юрием Трутневым при поддержке губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. Со своей стороны мы контролируем ход работ, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Жители дворов, пользуясь возможностью, обратились к главе города с двумя просьбами: мусорные контейнеры находятся очень близко к одному из домов. Неравнодушные горожане попросили перенести площадку подальше. Мэр Хабаровска поручил начальнику управления ЖКХ Василию Иванову провести собрание собственников и решить проблему с переносом места сбора бытовых отходов.

Второй проблемой, с которой столкнулись жильцы, стала паковка нерадивых автолюбителей. Некоторые из них заезжают на газоны у новой детской площадки. Глава города оценил масштаб и посоветовал жильцам совместно с управляющей компанией высадить вдоль двора кусты, которые послужат живой изгородью. Это не только украсит территорию, но и станет препятствием для автомобилей.

Следующей остановкой в ходе рабочей поездки мэра стал Хабаровский речной торговый порт. Сергей Кравчук поздравил коллектив предприятия с предстоящим Днем работников морского и речного флота, который отмечается 2 июля. Глава города ответил на вопросы сотрудников. Собравшие интересовались благоустройством дворов, общественных территорий и других объектов. В частности, у Сергея Кравчука спросили по поводу ремонта бассейна «Нептун».

- В городе активно ведется работа по восстановлению бассейнов. Новый спортивный комплекс с 50-метровым бассейном в скором времени будет строиться на Световой. Бассейн «Нептун» будет приводиться в порядок с помощью инвестора, - отметил Сергей Кравчук.

После завершения встречи с коллективом Хабаровского речного торгового порта градоначальник торжественно открыл табличку с QR-кодом, которая посвящена Герою Советского Союза Льву Михайловичу Доватору.

- Этот проект инициировал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Мы гордимся героическим прошлым нашей страны и чтим своих героев, - подчеркнул Сергей Кравчук.

В торжественной церемонии приняли участие юнармейцы, молодежь Хабаровска и интересующиеся историей родной страны граждане.