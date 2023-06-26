Зубы - как лезвия: редчайшее пресмыкающееся случайно нашли в траве в ЕАО

Дальневосточную черепаху нашли дети недалеко от базы МЧС в Биробиджане
Фото: ГУ МЧС России по ЕАО
Неожиданная находка ждала жителей Биробиджана на улице Казакевича. В траве недалеко от базы МЧС была обнаружена черепаха. Как выяснилось позднее, пресмыкающееся оказалось редким видом, занесенным в Красную книгу - китайским триониксом.
- Возле базы спасателей столпилось большое количество детей, что-то высматривая в траве. Когда я подошла и спросила, что случилось, дети указали на черепаху. Позже подключились сотрудники МЧС. Они взяли перчатки и ведро. Так как черепаха дикая, она попыталась укусить своего спасителя. Все же ее удалось поместить в ведро с водой, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ольга Минчакова, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по ЕАО.
Как панцирная оказалась так далеко от своей привычной среды обитания - неизвестно. Большую часть времени такие черепахи проводят в пресной воде. В пределах России дальневосточная черепаха встречается на юге Дальнего Востока - это крайняя северная граница ареала.
Так как этот вид является хищным, то питается рыбой, земноводными и насекомыми. При попытке поимки животное начинает вести себя агрессивно и пытается укусить острыми краями роговых челюстей. Длинная шея позволяет дотягиваться черепахе до панциря.
- Как оказалась черепаха в городе - никто точно не знает. Спасенную черепаху повезли к притоку реки Биры. 17-километровое приключение позволило найти пресмыкающемуся новый дом.
В июле у этого вида черепах начинается период откладки яиц. В августе-сентябре из них появятся на свет маленькие черепашки, которые сразу побегут к воде и зароются в грунт.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
«Ты не рычи тут. Я тебя повешаю и сожру»: жители Хабаровска обвинили мужчину в избиении своей собаки
Мужчину из Хабаровска заподозрили в избиении своей собаки в районе «Южнопортовой» (подробнее)
Выжидает жертв в лесу: растерзанное тело женщины нашли на сопке в Магадане
В Магадане нашли убитую медведем женщину (подробнее)
Их убили мать и дитя: на Колыме застрелили разъяренных хищников после нескольких смертельных нападений
Медведей, убивших двоих жителей Магадана, нашли и отстрелили (подробнее)