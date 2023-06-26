Погода в Хабаровском крае 26-30 июня «ударит» дождями и высокими температурами Фото: Александра ШОПЕНКО

Погода в Хабаровском крае 26-30 июня ударит дождями и высокими температурами. На большей части региона всю неделю будет господствовать жуткая духота. И даже свежий ветер не разгонит образовавшуюся на улице парилку.

Прогноз в Хабаровском крае на неделю 26-30 июня

Погода в Хабаровском крае 26-30 июня будет неустойчивой. Это означает, что в отдельные дни и в разных районах региона будут идти дожди. Причем синоптики не исключают, что местами обрушатся ливни. Предугадывать, где и когда пройдут сильные осадки, синоптики не берутся: большая вероятность сохраняется для всех районов за исключением южных. Здесь дожди будут кратковременными.

На большей части территории региона ночные температуры воздуха поднимутся до +15 +22 градусов. На севере столбики термометров покажут +10 +15 градусов. Днем ожидаются жесткие +25 +33 градуса. На севере гораздо прохладнее - до +15 +20 градусов. Ветер южный - юго-восточный, 7-12 метров в секунду.

Погода в Хабаровске 26-30 июня

Точный прогноз в Хабаровске на неделю 26-30 июня не обещает существенных осадков. Но это не означает, что дождей не будет совсем. Синоптики не исключают, что погода в Хабаровске 26-30 июня обрушит осадки днем 27, 28 и 30 числа. Однако есть вероятность, что до дождя не дойдет, и над городом просто будет облачно.

Ночью столбики термометров покажут +17 +19 градусов, днем воздух прогреется до +26 +28 градусов. Ветер восточный - северо-восточный, 5-10 метров в секунду. При извечной влажности, дождях и высоких температурах, погода в Хабаровске на неделю 26-30 июня будет душной. Тем, кто плохо переносит подобное, рекомендовано следить за своим состоянием.

Точный прогноз в Хабаровске на неделю 26-30 июня

Погода в Хабаровске 26-30 июня будет выше нормы на два-три градуса. Терпеть духоту и периодические дожди жителям города (да и почти всего края) придется долго.

- Подобная погода сохранится до конца июня - начала июля. Даже первая декада следующего месяца будет точно такая же. Осадки возможны, но необязательны, температуры будут достаточно высокие, - сообщила «КП» - Хабаровск» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

Прогноз на выходные и следующую неделю будет уточняться.

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