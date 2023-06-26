Женщина притворялась мертвой, пока ее любимый отвлекал губителя: житель Хабаровского края едва не зарезал друзей

44-летний мужчина напал на несогласного с ним товарища, после - на его сожительницу Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Пара возлюбленных чуть не стала жертвой своего друга, который в порыве гнева схватился за нож. Олег (все имена изменены - прим. ред.) взбесился из-за итогов рыбалки. 44-летний мужчина напал на несогласного с ним товарища, после - на его сожительницу.

Спасти любимую

Семейная пара временно переехала к Олегу: то ли проблемы с жильем были, то ли так было удобнее. Дело в том, что мужчина и его товарищ Владимир вместе занимаются рыбалкой. Вполне вероятно, что на период добычи рыбы приятели решили пожить в одном доме. 27 сентября 2022 года все дружно они решили выпить во дворе.

Олег начал сетовать, мол, в этом году плохо поработали, поймали мало рыбы. На что Владимир ответил: «Не неси ерунды, все нормально». На этом друзья разошлись спать. Уже ночью Олег разбудил приятеля и позвал его на разговор. О чем говорили мужчины - неизвестно, но диалог вели на повышенных тонах. Потом началась драка.

Хозяин дома схватил нож и около восьми раз ударил Владимира в грудь, шею и голову. На шум выбежала возлюбленная раненого и попыталась остановить Олега - схватила его за рукав. Мужчина продолжил размахивать ножом и вонзил лезвие защитнице в живот. Истекающая кровью женщина упала на землю.

Все произошло молниеносно. Владимир не успел остановить друга, но решил отвлечь его от своей любимой. Мужчина перевел внимание Олега на себя и стал убегать от него по улицам села. Раненая в этот момент притворялась мертвой. Не сумев догнать жертву, Олег вернулся, увидел, что женщина не двигается, и спокойно зашел в дом.

Официально

Как только мужчина скрылся за дверью, женщина побежала к соседке и вызвала полицию. Когда приехали сотрудники, вернулся Владимир весь в крови. Олега задержали, уголовное дело было заведено по статье «Покушение на убийство». Потерпевших увезли в больницу, благодаря врачам они остались живы.

- В ходе расследования допрошены свидетели, получены результаты ряда судебных экспертиз, а также проведены иные следственные действия, результаты которых позволили установить причастность мужчины к совершению инкриминируемого ему преступления, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Свою вину Олег не признал. Он настаивает, что не помнит описываемые события. А умысла на убийство у него не имелось и быть не могло.

- Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Его будет рассматривает Ульчский районный суд, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры региона.

Максимальное наказание по статье - до 11,2 года лишения свободы.

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