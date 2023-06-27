Организаторы сообщат о новой дате концерта в Хабаровске Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фанаты творчества Василия «Басты» Вакуленко с нетерпением ждали выступления известного артиста на сцене «Платинум Арены» в Хабаровске. Однако запланированный на 29 июня концерт будет перенесен на неопределенный срок, о чем сообщили организаторы в социальных сетях.

Перенос концерта Басты 29 июня в Хабаровске

В Хабаровске все билеты на концерт Басты 29 июня были распроданы задолго до заветной даты. На сайте организатора не осталось ни одного. А цены на «проходки» начинались от двух тысяч рублей. В то же время социальные сети пестрили объявлениями о желании хабаровчан приобрести билеты на концерт Басты в Хабаровске 29 июня 2023 года.

- Официальное подтверждение по Басте пока никто не дает. Но волонтерам и работникам по установке сцены дали отбой, - рассказал «КП» - Хабаровск» источник, знакомый с ситуацией.

Билеты на концерт Басты 29 июня в Хабаровске

Новая дата концерта Басты в Хабаровске 2023 пока не определена, но поклонников рэпера поспешили успокоить: все купленные ранее билеты продолжат действовать и могут быть использованы для прохода на выступление в день, когда будет озвучена новая дата.

Прошлый концерт Василия Вакуленко в Хабаровске собрал почти семь тысяч горожан и гостей краевой столицы.

При этом на официальной странице артиста в социальных сетях появился анонс мероприятия, запланированного на 30 июня в Москве. На сцену клуба Atmosphere поднимется второй проект Вакуленко - «Ноггано».

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Прощай, школа: городской выпускной прошел в Хабаровске

Массовый выпускной отпраздновали школьники Хабаровска в «Платинум Арене» (подробнее)

«Пикник», «МультFильмы» и Бутусов: звездные исполнители выступят на фестивале «Рок над Амуром» в Хабаровске

Фестиваль «Рок над Амуром» пройдет в Хабаровске 26 августа (подробнее)

Хип-хоп батлы, выступление DABRO и мегапозитив: трехдневный фестиваль «АмурФест.Лето» прогремит в Хабаровске

Фестиваль «АмурФест.Лето» пройдет в Хабаровске 7-9 июля (подробнее)