Царское дело по взращиванию мальков лосося - продолжать и совершенствовать

Ольга Булкова. Фото: пресс-служба Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза.

На очередном заседании Общественного совета при комитете рыбного хозяйства правительства Хабаровского края под председательством Ольги Булковой, возглавляющей Хабаровский Крайрыбакколхозсоюз, были подняты важные отраслевые вопросы.

Председатель комитета Никита Король, подводя промежуточные итоги деятельности ведомства за первое полугодие, поблагодарил рыбаков региона за существенный вклад в формирование краевого бюджета. За прошлый год отрасль перечислила в казну 2,9 миллиарда рублей при планируемых двух миллиардах. Реализуется 11 инвестпроектов, они связаны со строительством и модернизацией рыбоводных и рыбоперерабатывающих мощностей и находятся в зоне постоянного контроля комитета. Так, рыболовецкий колхоз (артель) имени 50 лет Октября, входящий в Хабаровский Крайрыбакколхозсоюз, сможет построить рыбоводный завод на реке Большая Дюанка в Ванинском районе. Комитет оказал содействие предприятию, возглавляемому ветераном отрасли Давидом Фуксом, в предоставлении земельного участка. В крае сейчас действует 12 рыбоводных заводов.

Тема воспроизводства рыбных ресурсов по решению губернатора Михаила Дегтярева является флагманским направление развития края, целевой показатель - рост выпуска искусственно выращенной на рыбоводных заводах молоди лосося. Ольга Булкова, в свою очередь, подчеркнула, что в составе предприятий Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза действуют три рыбоводных завода по выпуску молоди кеты. Один из них - Рыболовецкого колхоза имени Ленина в селе Булгин - пионер рыбоводства на севере края с 28-летней историей. Ольга Булкова как раз перед советом участвовала в выпуске в реку Булгинка почти 3,5 миллиона малышей лосося. С 2012 года в Ванинском районе работает экспериментальный цех по выпуску молоди кеты, на прошлой неделе там отправились в большую жизнь 180 тысяч мальков. Рыболовецкая артель «Иня» и ООО «Востокинвест» реализуют совместный проект по строительству рыбоводного завода по выпуску молоди кеты в Охотском районе, плановая проектная мощность составит 15 миллионов мальков в год. Сегодня осуществлен первый в истории Охотинского научно-производственного комплекса выпуск молоди кеты, объем - 200 тысяч штук.

Ольга Булкова уверена, проекты по воспроизводству должны осуществляться в комплексе с рыбоохранными мероприятиями. Приоритет - охране естественных нерестилищ. Здесь председатель Общественного совета отмечает слаженную работу Амурского территориального управления Росрыболовства, правительства края и ХабаровскНИРО. Это ведет к главному результату - сохранению генотипа «дикой» рыбы и приумножению популяции тихоокеанского лосося.