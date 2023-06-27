ООО «Быдло» ищет сотрудников: жителя Хабаровска обматерили и кинули на деньги лжеработодатели

Мужчина думал, что вовремя спохватился и не попался на уловку, но не тут то было... Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как ни крути, а легкие деньги очень сильно привлекают людей, даже, к сожалению, если достаются они незаконным путем. Казалось, мошенники испробовали уже все самые изощренные методы развода, но с каждым разом их схемы все больше удивляют, и честные граждане попадаются на хитрые уловки. «Зашли» преступники уже и на рынок трудоустройства.

Об очередном обмане редакции «КП» - Хабаровск» рассказал Олег Щелканов, начальник следственного управления УМВД России по городу Хабаровску. В хитросплетенные сети мошенников попался 52-летний хабаровчанин и в итоге лишился 100 тысяч рублей. Примечательно, что мужчина практически с самого начала заподозрил неладное и прервал разговор. Казалось, он избежал развода, но на деле все получилось не так.

Мужчина, работающий в одной из коммерческих организаций, как-то давно размещал на крупном сайте по поиску работы свое резюме. Тут на него неожиданно вышли потенциальные работодатели, связь наладила некая Кристина, позвонила, представилась и соединила с другим сотрудником.

Разговор дальше шел уже с мужчиной, тот с ходу начал выяснять, каким банком пользуется потерпевший, и сказал, что необходимо на каком-то сайте создать личный кабинет и привязать к нему банковскую карту.

- Это уже должно было показаться как минимум странным, потому что никакой работодатель не станет на первоначальных переговорах вести речь о банковских картах соискателя. Но наш потерпевший согласился и выполнил все по инструкции, - рассказывает Олег Щелканов.

Затем собеседник начал зачем-то рассказывать про какие-то кредитные продукты, банковские карты, банки, и тема, конечно, никак не касалась предмета - вакансии. Тут уже хабаровчанин понял - это обман, и прервал разговор, попросив больше не беспокоить его.

Звонивший, в край разобидевшись, дело так не оставил и спустя несколько дней перезвонил хабаровчанину. Он в самой неприятной, грубой и оскорбительной форме обматерил мужчину и сказал, что списал с его счета деньги. Мужчина тут же полез в приложение, и к его несчастью, это оказалось правдой, на счете отсутствовали 100 тысяч рублей. Потерпевшему ничего не оставалось, как идти писать заявление, сумма-то совсем не маленькая.

При этом памятка этому мужчине о мошенничестве выдавалась еще в прошлом году - их раздавал участковый. О технологии подобного обмана мужчина слышал и в СМИ, но почему-то все равно попался.

- Полиция завела дело по части третьей статьи 158 УК РФ «Кража», санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, - прокомментировали в полиции.

Жителям города уже неоднократно доносили информацию о том, что мошенники способны виртуозно запудрить мозги и заставить человека выполнять все их инструкции. В этом случае важно понимать, что ни один работодатель не станет начинать беседу с выяснения, в каком банке тот обслуживается, и тем более требовать зарегистрироваться на сомнительных сайтах.

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