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Общество27 июня 2023 7:43

Глава Хабаровска лично следит за оказанием помощи ветеранам СВО и их семьям

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук посетил фонд «Защитники Отечества»
Кирилл ПИРОГОВ
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук провел инспекцию работы фонда «Защитники Отечества»

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук провел инспекцию работы фонда «Защитники Отечества»

Фото: Администрация Хабаровска

С первых дней специальной военной операции Хабаровский край начал оказывать содействие военнослужащим и мобилизованным. На территории региона развернулась военная промышленность, а также производство различных вещей: от багги «Ерофей» до одежды и маскировочных сетей.

Для главы города важным вопросом стало обеспечение высокого качества оказываемой помощи ветеранам СВО и их семьям. Сергей Кравчук провел инспекцию работы недавно открытого фонда «Защитники Отечества», который расположился прямо в центре Хабаровска на Муравьева-Амурского, 54.

- Такие центры указом президента Российской Федерации Владимира Путина созданы по всей стране. Их основная задача - помогать обратившимся мобилизованным гражданам. В нашем региональном отделении оказывают юридическую, социальную и медицинскую помощь. Это позволит участникам СВО быстрее адаптироваться в жизни после боевых действий, - прокомментировал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Сотрудники учреждения информируют военнослужащих и их родственников о существующих мерах поддержки. С 1 июня центр посетили уже 150 человек. Также обращения от жителей региона поступают по телефону и посредством социальных сетей.

Сергей Кравчук поручил пресс-службе администрации Хабаровска оказывать всестороннее содействие в информационном сопровождении работы фонда в городских средствах массовой информации.

Во время встречи с мэром руководитель регионального отделения фонда «Защитники Отечества» Алена Чаплыгина обратилась к Сергею Кравчуку с просьбой приглашать на патриотические мероприятия военнослужащих, которые вернулись из зоны СВО.

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