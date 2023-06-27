Глава Хабаровска лично следит за оказанием помощи ветеранам СВО и их семьям

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук провел инспекцию работы фонда «Защитники Отечества» Фото: Администрация Хабаровска

С первых дней специальной военной операции Хабаровский край начал оказывать содействие военнослужащим и мобилизованным. На территории региона развернулась военная промышленность, а также производство различных вещей: от багги «Ерофей» до одежды и маскировочных сетей.

Для главы города важным вопросом стало обеспечение высокого качества оказываемой помощи ветеранам СВО и их семьям. Сергей Кравчук провел инспекцию работы недавно открытого фонда «Защитники Отечества», который расположился прямо в центре Хабаровска на Муравьева-Амурского, 54.

- Такие центры указом президента Российской Федерации Владимира Путина созданы по всей стране. Их основная задача - помогать обратившимся мобилизованным гражданам. В нашем региональном отделении оказывают юридическую, социальную и медицинскую помощь. Это позволит участникам СВО быстрее адаптироваться в жизни после боевых действий, - прокомментировал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Сотрудники учреждения информируют военнослужащих и их родственников о существующих мерах поддержки. С 1 июня центр посетили уже 150 человек. Также обращения от жителей региона поступают по телефону и посредством социальных сетей.

Сергей Кравчук поручил пресс-службе администрации Хабаровска оказывать всестороннее содействие в информационном сопровождении работы фонда в городских средствах массовой информации.

Во время встречи с мэром руководитель регионального отделения фонда «Защитники Отечества» Алена Чаплыгина обратилась к Сергею Кравчуку с просьбой приглашать на патриотические мероприятия военнослужащих, которые вернулись из зоны СВО.