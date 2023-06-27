Из последних сил держался за хлипкий металл: подросток едва не сорвался с третьего этажа в Хабаровском крае

Спасателям потребовалось около получаса, чтобы снять подростка с окна Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ночную передрягу попал несовершеннолетний жить села Ракитное. Прохожий заметил человеческий силуэт, свисающий из окна дома на Ворошилова, и сразу же позвонил в диспетчерскую службу, которая передала информацию сотрудникам МЧС.

- Из диспетчерской службы вызов поступил поисково-спасательному отряду в 1:34 по местному времени. На место незамедлительно выехал расчет, - рассказала «КП» - Хабаровск» Екатерина Потворова, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

По прибытии на место спасатели заметили на третьем этаже многоэтажного дома висящего подростка. За считанные минуты была установлена приставная лестница. Молодой человек был очень напуган и старался держаться за водоотлив пластикового окна из последних сил. Его мышцы буквально тряслись от бессилия.

- Повисший парень получил поддержку и страховку спасателя, смог самостоятельно дотянуться до лестницы и спуститься вниз. Вся операция заняла чуть более получаса.

После успешного спасения 13-летнего подростка специалисты поисково-спасательного отряда передали его родителям.

Отмечается, что медицинская помощь не потребовалась. Однако как ребенок в позднее время оказался на скате за открытым окном - загадка, решением которой начали заниматься сотрудники правоохранительных органов по Хабаровскому району.

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