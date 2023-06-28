Мэр Хабаровска Сергей Кравчук вместе с жителями обсудил проблемы в ходе поездки по Индустриальному району

Сергей Кравчук совершил рабочую поездку по Индустриальному району Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

Глава города Сергей Кравчук каждый день совершает визиты в разные районы города. Он не понаслышке знает, что происходит в зоне его ответственности, поэтому лично проверяет качество проводимых на территориях работ.

На этот раз в сферу пристального внимания попал Индустриальный район. Первым объектом, который проинспектировал Сергей Кравчук, стал двор на Герцена, 3, который приобретает новую жизнь благодаря федеральной программе «1000 дворов на Дальнем Востоке».

На придомовой территории возводят современную детскую площадку с прорезиненным покрытием, а также монтируют малые архитектурные формы. Помимо этого, ремонтные работы затронут межквартальный проезд, парковочные места и тротуары. Специалисты уберут больные деревья и избавятся от веток, которые могут представлять опасность. Осенью на этом месте высадят новые растения.

- При ремонте дворов мнение жителей - ключевое. Программа «1000 дворов на Дальнем Востоке» - действительно подарок для многих хабаровчан. Благодаря ей в этом году в городе появятся десятки благоустроенных дворов. Этот проект инициирован полпредом президента России в ДФО Юрием Трутневым при поддержке губернатора региона Михаила Дегтярева. И мы видим, что горожане благодарны за такую прекрасную инициативу, - прокомментировал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Кроме новой площадки, жильцы многоквартирного дома в 2023 году выиграли грант на благоустройство дворового проезда, который проходит вдоль дома. Общая сумма работ превышает полтора миллиона рублей, а финансирование собственников составило почти один миллион рублей.

Жильцы из близлежащих домов воспользовались возможностью и обратились к мэру с просьбой установить столбы освещения вдоль дороги. Мэр Хабаровска поручил своим заместителям проработать вопрос и установить опоры освещения для комфорта жителей. Освещенный участок позволит комфортнее передвигаться в темное время суток.