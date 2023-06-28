Действующий глава, два депутата и специалист по рыбе: кто претендует на пост губернатора Колымы

Кандидатам в губернаторы предстоит преодолеть муниципальный барьер Фото: Избирательная комиссия Магаданской области

В Магадане закончился процесс приема документов от желающих побороться за кресло губернатора Магаданской области. Всего изъявили желание принять участие в плебисците четыре выдвиженца.

Документы подали действующий глава региона Сергей Носов от партии «Единая Россия», депутат магаданской областной думы Сергей Гончаренко от КПРФ, депутат магаданской областной думы, руководитель фракции Роман Исаев от ЛДПР и главный специалист лаборатории морских рыбных, прибрежных биоресурсов и мониторинга промысла МагаданНИРО Олег Прикоки от партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду».

Теперь кандидатам предстоит собрать подписи от муниципальных депутатов. Каждому придется заручиться поддержкой не менее 15 народных избранников местных заксобраний не менее чем в пяти муниципальных округах. Прохождение муниципального фильтра позволит завершить процедуру регистрации и попасть в избирательный бюллетень.

Отмечается, что один депутат может отдать свой голос только за одного кандидата. При этом в Магаданской области большинство депутатов является представителями партии «Единая Россия».

Напомним, областная дума Магаданской области назначила дату выборов губернатора на 10 сентября, то есть в единый день голосования. При этом в избирательной комиссии региона уточнили, что голосование в 2023 году пройдет по практике прошлых лет - в течение трех дней: 8, 9 и 10 сентября.

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