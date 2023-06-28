«Не сбежал, а стало плохо»: обвиняемый в громком ДТП с фурой в Хабаровском крае рассказал свою версию событий

Отвечать перед законом будет владелец иномарки, который, по версии следствия, сбежал с места аварии Фото: Прокуратура Хабаровского края

Дело о резонансном ДТП с фурой и «Лексусом» в Хабаровском крае передано в суд. 4 апреля внедорожник и грузовик врезались лоб в лоб на мосту через реку Хор. Фура, груженая химикатами, рухнула в реку, водитель погиб. Отвечать перед законом будет владелец иномарки, который, по версии следствия, сбежал с места аварии.

Резонансное ДТП

Фура «Мерседес» ехала в сторону Хабаровска. Около 16:15 грузовик заехал на хорский мост, навстречу мчался «Лексус». Кадры момента аварии говорят о том, что внедорожник постепенно вылезал на «встречку». Еще миллиметр, и фура буквально смела иномарку со своего пути. Грузовик занесло, и, протаранив ограждение, он рухнул с моста в реку.

Одним из первых на месте аварии оказался полицейский Артем Лисун. Он перекрыл служебной машиной движение, подошел к ограждению моста и увидел в реке женщину. Это была 52-летняя выжившая пассажирка большегруза. Она просила помощи и из последних сил держалась за колесо фуры. «Мерседес» тем временем частично ушел под воду.

- Полицейский стал просить у проезжающих мимо водителей веревки и буксировочные тросы. Автолюбители и прибывшие пожарные помогли ему соорудить импровизированный спасательный снаряд. К получившемуся канату был привязан деревянный брусок для того, чтобы его не уносило ветром, и пассажирке было бы удобно ухватиться за него. Спасатели бросили канат в воду, и женщина взялась за него, после чего ее вытянули на берег. Общими усилиями пострадавшая была спасена и доставлена в больницу, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Уехал на попутке

Тело 63-летнего водителя грузовика искали почти сутки. 5 апреля водолазы обследовали кабину фуры, в ней и нашли погибшего шофера. Машину вытащили на берег с помощью тягача «Лесовик» с лебедкой.

Водитель «Лексуса» оставил внедорожник на месте аварии, а сам исчез вместе с попутчиком. 37-летнего мужчину искали неделю, в итоге он направил явку с повинной через адвоката и сам пришел в следственный отдел. Сотрудникам он рассказал, что поймал попутку, добрался до Хабаровска и пришел в больницу, где врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму.

Официально

- Заместитель прокурора Хабаровского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя села Красицкое. Он обвиняется в совершении преступления по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры региона.

Оказалось, что обвиняемый управлял «Лексусом» без прав. В 2001 году он сел за руль пьяным, да еще и передал руль такому же нетрезвому человеку. Суд лишил мужчину водительских прав на один год и семь месяцев. Новое удостоверение обвиняемый не получал. Сейчас мужчина находится под стражей и свою вину не признает.

- Мужчина настаивает на том, что не скрывался с места ДТП. По его словам, он находился возле своей машины, но к нему никто не подошел. В какой-то момент ему стало плохо, и он уехал, - рассказал «КП» - Хабаровск» источник, знакомый с ситуацией.

Тем не менее уголовное дело будет рассматривать суд района имени Лазо. Мужчине грозит от пяти до 12 лет колонии.

Уплывшие химикаты

Погибший водитель перевозил около 17 тонн изоцианата - химиката, используемого в изготовлении полиуретанов для разных отраслей: от строительства до изготовления мебели. Бочки с веществом уплыли в неизвестном направлении и могли угрожать экосистеме Хора. Роспотребнадзор взял пробы, а местным жителям запретили использовать воду из реки. Позже бочки нашли, в сам Хор химикаты не попали.

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