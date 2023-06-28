Эффективность коммуникации и персональный подход: Михаил Дегтярев продолжает лично решать проблемы жителей Хабаровска

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев регулярно проводит личные приемы жителей Фото: Правительство Хабаровского края

Одним из маркеров ситуации в регионе являются вопросы, которые выносят жители Хабаровского края на личный прием к губернатору. И если в начале этой практики обращались в основном обманутые дольщики и люди, проживающие в аварийном жилье, то сегодня ситуация выглядит иным образом. Жителей региона начали волновать более приземленные вопросы, которые касаются социальной инфраструктуры.

На повестке личного приема у Михаила Дегтярева встали сразу два вопроса, которые затронули дошкольные учреждения. Жительница Хабаровска поинтересовалась сроками открытия детского сада в ЖК «Петроглиф Парк», а уроженец Советской Гавани попросил главу региона решить проблему с ограждением местного детского сада.

- Еще в 2022 году совместно с мэром Хабаровска Сергеем Кравчуком определились с решением: администрация города выкупает помещение под дошкольное учреждение. А правительство региона оказывает финансовую поддержку на его ремонт и оснащение, - ответил Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

Для осуществления этой цели в бюджете были зарезервированы 62 миллиона рублей. Открыть новый детский сад на 100 мест планируется уже 1 марта 2024 года. По словам мэра Хабаровска, все ремонтные работы завершатся в конце 2023 года, после чего будет запущена процедура лицензирования на образовательную деятельность.

С жителем Советской Гавани Михаил Дегтярев пообщался в режиме ВКС. Заявитель рассказал, что многие годы роль ограждения детского сада №3 выполняли ветхие постройки, однако после их сноса образовалась брешь.

Районные власти уже выделили денежные средства на восстановление 38 метров забора, строительство которого должно завершиться 1 июля, но по поручению губернатора региона планируется заменить все 90 метров. Михаил Дегтярев поставил задачу завершить эти работы до 15 октября.

- Поручаю нашему министерству финансов изыскать средства из краевого бюджета. Нужно обязательно доделать, а не бросать на полпути, - подчеркнул Михаил Дегтярев.