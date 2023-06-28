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Общество28 июня 2023 7:53

Эффективность коммуникации и персональный подход: Михаил Дегтярев продолжает лично решать проблемы жителей Хабаровска

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев провел личный прием граждан
Кирилл ПИРОГОВ
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев регулярно проводит личные приемы жителей

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев регулярно проводит личные приемы жителей

Фото: Правительство Хабаровского края

Одним из маркеров ситуации в регионе являются вопросы, которые выносят жители Хабаровского края на личный прием к губернатору. И если в начале этой практики обращались в основном обманутые дольщики и люди, проживающие в аварийном жилье, то сегодня ситуация выглядит иным образом. Жителей региона начали волновать более приземленные вопросы, которые касаются социальной инфраструктуры.

На повестке личного приема у Михаила Дегтярева встали сразу два вопроса, которые затронули дошкольные учреждения. Жительница Хабаровска поинтересовалась сроками открытия детского сада в ЖК «Петроглиф Парк», а уроженец Советской Гавани попросил главу региона решить проблему с ограждением местного детского сада.

- Еще в 2022 году совместно с мэром Хабаровска Сергеем Кравчуком определились с решением: администрация города выкупает помещение под дошкольное учреждение. А правительство региона оказывает финансовую поддержку на его ремонт и оснащение, - ответил Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

Для осуществления этой цели в бюджете были зарезервированы 62 миллиона рублей. Открыть новый детский сад на 100 мест планируется уже 1 марта 2024 года. По словам мэра Хабаровска, все ремонтные работы завершатся в конце 2023 года, после чего будет запущена процедура лицензирования на образовательную деятельность.

С жителем Советской Гавани Михаил Дегтярев пообщался в режиме ВКС. Заявитель рассказал, что многие годы роль ограждения детского сада №3 выполняли ветхие постройки, однако после их сноса образовалась брешь.

Районные власти уже выделили денежные средства на восстановление 38 метров забора, строительство которого должно завершиться 1 июля, но по поручению губернатора региона планируется заменить все 90 метров. Михаил Дегтярев поставил задачу завершить эти работы до 15 октября.

- Поручаю нашему министерству финансов изыскать средства из краевого бюджета. Нужно обязательно доделать, а не бросать на полпути, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

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