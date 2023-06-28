«Жители будут решать»: Сергей Кравчук анонсировал запуск общественных советов по развитию Хабаровска

Сергей Кравчук анонсировал создание общественных советов по развитию Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

Рабочая поездка в Краснофлотский район для мэра Хабаровска прошла не только под эгидой инспекций общественных объектов, но и старта нового уровня взаимоотношений между администрацией города и его жителями.

- Позиция граждан очень важна для нас, мы не оставляем без внимания мнение жителей ни по одному важному для города вопросу. Поддерживаю инициативу нашей общественности о формировании общественных советов развития города. Советы будут созданы в каждом районе Хабаровска и станут организаторами и проводниками широкого общественного обсуждения проектов и предложений для мастер-плана развития Хабаровска, - отметил Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Данная инициатива будет запущена в ближайшее время. Теперь желающие сделать свой вклад в развитие города смогут на системной основе доносить свои идеи до руководства краевой столицы.

В свою очередь власть сможет прислушаться к тому, какие проекты наиболее востребованы у горожан, а также на что обратить внимание в перспективе. Глава Хабаровска, являясь таким же жителем города, прекрасно понимает, что лучше самих хабаровчан никто не сможет определить приоритетные векторы развития. Приезжие специалисты и нанятые агентства не так глубоко погружены в региональную специфику.

Главным условием создания общественных советов стала их повсеместность. По мнению Сергея Кравчука, Хабаровск должен развиваться равномерно, без перекосов в пользу одного или другого района. Также это позволит планировать дальнейшие действия не широкими мазками, а с детальной привязкой к той или иной местности.