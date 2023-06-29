«Гони все деньги и тачку!»: двое мужчин месяцами избивали и шантажировали позором жителя Комсомольска

Мужчина лишился 1.2 миллиона рублей и машины из-за шантажа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жажда легких денег, добытых криминальным путем, довела двоих мужчин до колонии. Злодеи несколько месяцев к ряду систематически избивали и забирали деньги и имущество у жителя Комсомольска-на-Амуре. В полицию тот сначала идти боялся, так как мужчины угрожали рассказать начальству на работе кое-что компрометирующее о нем. Но когда дело дошло до того, что его начали заставлять взять кредит, потерпевший уже не выдержал и обратился за помощью.

Как стало известно «КП» - Хабаровск», все началось осенью 2021 года. один из злодеев тогда ехал на машине со своей девушкой, и вдруг увидел двоих мужчин. что-то тщательно выискивавших. Тогда он заподозрил, что те ищут наркотики, так называемую закладку, и, видимо, угадал. Он остановился и обвинил парней в противоправном деянии, а затем стал их избивать.

Но просто физическое «наказание» ему показалось не достаточным, и мужчина начал требовать с них деньги за молчание. В противном случае, он грозился рассказать по месту работы мужчин, что они были замечены за позорными делами.

- Один перевел ему 30 тысяч рублей, второй 10 тысяч. Когда один из них переводил деньги, подсудимый увидел на его счету в телефоне крупную сумму, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

После этого случая один из мужчин покинул город, переехал жить в другое место, а тот, у которого были деньги на счету остался. С тех самых пор он подвергался жесткому прессингу со стороны подсудимого. Тот вместе со своим знакомым еще несколько месяцев систематически вымогал деньги с мужчины, его избивали, и требовали разные суммы.

Дошло до того, что бандиты поимели больше 1,2 миллиона рублей деньгам, и в придачу забрали иномарку потерпевшего. В очередной раз. когда они захотели снова легких денег, у потерпевшего их просто не осталось. Тогда его начали заставлять взять кредит.

Это стало для потерпевшего последней каплей, и он пошел в полицию. На кону стояла уже не просто репутация его на работе, одно дело распрощаться с кровно-заработанным, и совсем другое – влезать в долги перед банком. Шантажисты вряд ли бы оставили после этого мужчину в покое, прессовать его они могли еще долгое время. Злодеев задержали, провели расследование и отдали под суд.

- Центральный районный суд г. Комсомольска-на-Амуре вынес приговор по уголовному делу в отношении двух местных жителей. Они признаны виновными в совершении преступления по п. «б» ч. 3 ст. 162 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, в целях получения имущества в особо крупном размере), - сообщает прокуратура края.

Оба шантажиста получили по 9 лет лишения свободы. Отбывать наказание они будут в колонии строгого режима. Там они уде не смогут заниматься беспределом и шантажировать людей.

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