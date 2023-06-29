«Здесь должно быть комфортно»: Сергей Кравчук держит на личном контроле подготовку служебного жилья для педагогов

Ключи от служебных квартир вручат в сентябре Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровский край и его региональный центр за последние годы по праву заняли лидирующие позиции по качеству образования среди всех российских регионов. Личное внимание к этой сфере со стороны властей позволяет не только избегать кадровый голод, но и стимулировать преподавательский состав работать более эффективно на благо подрастающего поколения.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук прекрасно понимает, что для учителя очень важно иметь собственное жилье. Отсутствие на повестке дня вопроса о недвижимости позволяет фокусироваться на профессиональной деятельности. Именно по этой причине в краевой столице наращивают объемы строительства служебного жилья. Только в 2023 году для педагогов подготовили 15 квартир. Это стало возможно не только за счет бюджета города, но и благодаря выстроенным взаимоотношениям с застройщиками, основываясь на социальных контрактах.

- 2023 год стал юбилейным для Хабаровска. В этот год принято решение вручить ключи от служебных квартир 15 перспективным педагогам. Это хороший стимул для них остаться в профессии. После 10 лет работы они смогут стать собственниками квартир, - рассказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Также глава города посетил педагога, которому ключи от служебной квартиры вручили в прошлом году. Антонине Щетининой предоставили квадратные метры на улице Ворошилова. Педагог поблагодарила мэра Хабаровска и рассказала, что теперь не приходится тратить большие деньги на аренду недвижимости.

Напомним, воспитателям детских садов и учителям Хабаровска вручат ключи от служебных квартир в сентябре, в канун Дня учителя.