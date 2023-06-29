Рискнули и выпили шампанское: ночные воры украли 15 бутылок игристого и испортили 18-летие хабаровчанина

Воры вытащили из автомобиля 15 бутылок игристого Фото: Иван МАКЕЕВ

Бизнесмен из Хабаровска серьезно подошел к подготовке празднования Дня рождения своего ребенка, который собирался отметить совершеннолетие, но в планы вмешались ночные воришки.

Коммерсант имеет свое дело по торговле напитками, поэтому знал, где можно выгоднее закупиться спиртным. Да и количество подготовленного алкоголя говорило о том, что празднество должно было пройти с размахом - сразу 40 бутылок. Однако их владелец решил не заносить их домой, а оставить в грузовом микроавтобусе под окнами дома.

Неизвестные под покровом ночи заприметили синюю «Газель» и решили поживиться ее содержимым. Разбив заднее окно, воришки наткнулись на стеклянную добычу. Брать решили не все: то ли вкусы в алкоголе не совпали с высокими стандартами сомелье, то ли не хватило сил - из 40 бутылок было похищено только 15.

Пропажа была обнаружена наутро. Предприниматель сразу же обратился в полицию.

- В правоохранительные органы обратился житель Хабаровска, проживающий в одном из домов на улице Олега Кошевого. Со слов заявителя, ночью неизвестные разбили окно на автомобиле и похитили оставленную в салоне алкогольную продукцию в количестве 15 бутылок. Ущерб горожанин оценил в сумму порядка 4500 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех лет. В настоящее время сотрудниками уголовного розыска принимаются меры к установлению и задержанию лиц, причастных к совершению данного противоправного деяния, - рассказал «КП» - Хабаровск» Кирилл Блинов, старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску.

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