Ускоренные темпы развития: Михаил Дегтярев провел инспекцию в районах Хабаровского края

губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев посетил Советскую Гавань и Ванино Фото: Правительство Хабаровского края

Глава региона продолжает практику, ставшую отличительной особенностью от предшественников, визитов в районы края. На этот раз особое внимание уделено Советско-Гаванскому и Ванинскому районам. Губернатор Михаил Дегтярев в течение двух дней проводит инспекцию объектов социальной инфраструктуры, энергетики и ЖКХ, а также ход реализации национальных проектов.

Одной из особенностей рабочих поездок Михаила Дегтярева в отдаленные районы является их прикладной характер. Глава региона едет решать конкретные вопросы на местах. Так, первым пунктом стала Советская Гавань. Сразу же по прилете Михаил Дегтярев осмотрел обновленную дорогу, которая соединяет населенный пункт с поселком Ванино, обратив пристальное внимание на подъездные пути к аэропорту Совгавани.

Ремонт социально значимой автодороги Советская Гавань - Ванино стал возможен благодаря президенту России Владимиру Путину, председателю правительства Михаилу Мишустину и полпреду президента России в ДФО Юрию Трутневу. На эти цели было затрачено почти полтора миллиарда рублей.

- При проведении работ в край было привлечено более 700 миллионов рублей из федерального бюджета. Инновационные методы, примененные при ремонте, позволили повысить прочность дорожного покрытия и сократить сроки работ, - подчеркнул Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

Отмечается, что время проезда от Советской Гавани до порта Ванино сократилось с 40 до 15 минут.

В рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» с 2019 года ведется реконструкция стадиона «Спартак». Подрядчик не смог уложиться в сроки, поэтому объект был законсервирован.

- Знаю, что стадион очень нужен людям. Поэтому обязательно доведем начатое до конца, - отметил Михаил Дегтярев.

Глава региона дал поручение администрации района произвести расчеты стоимости завершения строительства и подготовить обращение в правительство Хабаровского края на выделение дотаций.

Следующим объектом стала площадь Победы, где возводится парк имени императора Николая, а также ведутся работы по модернизации городской системы водоснабжения. Проект парка в 2021 году был признан победителем во Всероссийском конкурсе «Формирование комфортной городской среды» в номинации для малых городов с численностью от 20 до 50 тысяч человек. Уже в 2023 году жители Советской Гавани смогут насладиться комфортных отдыхом.

- Здесь предусмотрены зоны с лавочками для тихого отдыха, детское игровое оборудование для активных игр, аллеи для неспешных прогулок, - прокомментировал Михаил Дегтярев.

Также в Советской Гавани проводится ремонт системы водоснабжения. Износ коммуникаций в городе достиг 80 процентов, а на некоторых участках даже 95 процентов. Из Фонда национального благосостояния было выделено 590 миллионов рублей. По словам главы региона, население будет обеспечено надежным и бесперебойным водоснабжением.

При переезде из Совгавани в Ванино губернатор осмотрел ремонтирующиеся мосты. В 2022 году был восстановлен самый протяженный из них - через реку Хадя.

В этом году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» будет проведен ремонт шести мостов и одного путепровода. Из федерального бюджета на эти цели было выделено 392 миллиона рублей. Все работы планируется завершить до конца сентября.