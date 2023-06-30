«Эта инициатива для активных граждан»: свои идеи по развитию Хабаровска смогут представить жители города

Общественные советы по развитию Хабаровска начнут свою работу в ближайшее время Фото: Администрация Хабаровска

Мэр города Сергей Кравчук в ходе рабочей поездки по Краснофлотскому району объявил о создании общественных советов по развитию города. По словам главы города, мнение жителей является основополагающим при принятии тех или иных решений.

Одним из толчков для создания советов стал сквер «Самбо-90», который был отремонтирован по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Решение о его реконструкции приняли хабаровчане, отдав голоса в ходе рейтингового голосования.

- Советы будут созданы в каждом районе Хабаровска и станут организаторами и проводниками широкого общественного обсуждения проектов и предложений для мастер-плана развития Хабаровска, - отметил Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Хабаровчане и сами готовы на системной основе доносить свои идеи до администрации города. Теперь у них появится специальная платформа для коммуникации.

- Мы целиком и полностью поддерживаем решение мэра Хабаровска о создании общественных советов в каждом районе города. В них должны входить активные жители микрорайонов, которые будут отражать пожелания и потребности большинства при создании каких-либо проектов, - рассказала «КП» - Хабаровск» Наталья Ковшикова, председатель совета территориального общественного самоуправления «Мир».

Являясь жителем микрорайона Березовка, Наталья Ковшикова считает, что общественные советы помогут эффективнее работать на благо жителей, число которых в Березовке уже превышает 20 тысяч человек.

- Наша общественная организация активно сотрудничает с администрацией в вопросах благоустройства. Механизм взаимодействия с властями города через общественный совет может стать своего рода фабрикой идей по развитию Хабаровска.