Забота и внимание каждому жителю: власти Хабаровска подходят с умом к реализации социальной политики

Сергей Кравчук подвел итоги социальной политики в Хабаровске за пять лет Фото: Администрация Хабаровска

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук подвел итоги социальной политики за пятилетний срок нахождения на посту. Еще во время своей предвыборной программы в 2018 году он обещал, что более одного миллиарда рублей будет направлено на оказание мер поддержки жителям города.

Сегодня на дворе 2023 год, и эта сумма достигла отметки в 946 миллионов рублей и перешагнет обещанный объем до конца года. Более 195 тысяч человек все еще нуждаются в помощи администрации города. Из них 29 тысяч инвалидов, более семи тысяч многодетных, 13 тысяч малоимущих семей и более 130 тысяч пожилых граждан, включая 686 ветеранов Великой Отечественной войны.

Многогранные меры поддержки затронули различные сферы жизнедеятельности горожан. Так, в 2020 году Сергей Кравчук принял решение ежемесячно оплачивать коммунальные услуги участникам ВОВ, а также об единовременном пособии при рождении двух детей одновременно в размере 100 тысяч рублей.

Помогают в решении социальных вопросов и муниципальные центры работы с населением. Сегодня на территории Хабаровска работают шесть таких учреждений, аналогов которым в других регионах России нет.

В 2021 году Хабаровск принял Первые Международные детские инклюзивные творческие игры. Участниками такого масштабного события стали дети из 59 регионов России и пяти стран - Дании, Венгрии, Республики Беларусь, Армении и Великобритании. По итогам этапа представители Хабаровска заняли 12 призовых мест.

Также особое внимание в краевой столице уделяется вопросам благотворительной деятельности. В городе был создан совет по вопросам благотворительности при поддержке мэра. За пять лет 21 некоммерческая организация, которая оказывает услуги семьям с детьми, получила муниципальные гранты почти на восемь миллионов рублей. На выделенные средства был создан инклюзивный лагерь для детей с ограниченными возможностями, проведен слет родителей детей-инвалидов, а также организована театральная студия для детей с синдромом Дауна.

Работа администрации города во главе с Сергеем Кравчуком была продумана с самого начала и за пять лет показала результат. Помимо традиционных направлений, поддержку получили и пострадавшие от коронавирусной инфекции.